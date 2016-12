Nataša Bekvalac: Meni je usađeno sve ono lepo što porodica gaji

Nataša Bekvalac sumirala je utiske iz 2016. godine, u kojoj je objavila album “Original”.

– Mnogo truda, krvi, znoja i nerava je uloženo, talenat velikog broja ljudi stoji iza svega toga i zato je na meni velika odgovornost. Ne mogu egoistički da pristupam tome, već iznosim ono što mnogi ljudi rade – kaže Nataša.

Ona dodaje da je za sve imala podršku svog muža.

– Nisam navikla na muškarce koji tako ispoljavaju svoja osećanja, naviknuti smo na one koji to skrivaju, koji kalkulišu i to je nešto što znam da kontrolišem. Psiholozi kažu da gradiš porodicu po uzoru na onu u kojoj si odrastao. A meni je usađeno sve ono lepo što porodica gaji, zato sam i mnogo patila kada nisam uspela prvi put u tome – rekla je ona u emisiji “Premijera”.

Nataša će i ovu godinu dočekati radno, a ćerka Hana u ponoć će prvo poljubiti sestre i tetku Kristinu Bekvalac.

– Moje dete sigurno ne želi da dočeka Novu godinu sa mnom, u smislu da želi da bude bez kontrole i sa sestrama i bakom, koja dozvoljava mnogo više stvari nego ja – kaže Nataša.