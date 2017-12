Nataša Bekvalac: Kada se prisetim koliko je moja majka vremena i truda ulagala u mene, suze naviru na oči

Da je za uspeh na estradnom nebu potrebno mnogo više od dobrog glasa, popularna pevačica Nataša Bekvalac znala je još na početku karijere. Kada se 2000. godine pojavila na javnoj sceni svi su komentarisali kako je rođena za scenu, a ona je sada otkrila da je iza savršenog nastupa stajao naporan rad.

– Meni je žao što moja Hana neće doživeti to što sam ja doživela da se talentovanom decom bave na taj način kao što je slučaj bio u mojoj školi. Moja škola je imala hor i odličnu profesoricu muzičkog koja je mene odmah čula, još u prvom razredu, i stavila za solistu celog hora. Tu sam se odmah susrela sa problemom da su deca pričala da sam solista hora zato što mi je mama učiteljica u toj školi. Postojali su razni muzički festivali na kojima je naša škola konkurisala, pa sam se tako kao solista upoznavala sa brojnim važnim ljudima, među kojima je bio i dirigent Joca Adamov. On je dirigovao i u “Toboganu” koji je vodio Minja Subota. Njih dvojica su se u kombinaciji na sjajan način bavili muzikom za decu. Oni su mene prepoznali i kao dobrog pevača i interpretatora, ali i kao celokupan proizvod, jer ja nisam samo izlazila i pevala- ispričala je Nataša u emisiji “Iz Profila”.

Nataša je istakla da posebnu zahvalnost duguje majci koja joj je šila kostime u kojima je nastupala i sa njom naporno radila kako bi svaki detalj bio savršen.

– Ja sam se trudila, uz pomoć svoje mame, da to bude čitav scenski nastup, od garedrobe do scenskog pokreta koji je mama satima vežbala sa mnom, i to svaki pokret do detalja. Kad sam se na javnoj sceni pojavila 2000. godine svi su govorili da sam kompletan proizvod, ali to nije nešto što se rađa preko noći, nego je to, uz talenat, nešto na čemu se naporno radilo -To je u Srbiji bilo teško vreme. Nije bilo ni materijala, ni mnogo izbora, ni mesta na kojima možeš da kupiš scensku haljinu, pogotovo za dete. Sada kada gledam iz ove perspektive, kada sam i sama majka, i kada se prisetim koliko je ona vremena i truda ulagala u sve to, prosto mi suze naviru na oči. Ona je išla čak i u Istanbul da bi kupila najsjajnije materijale koji kod nas nisu imali gde da se kupe, pa su svi širom otvorenih očiju gledali u te šljokice i pitali se odakle mi. Ona je gledala fotografije nekih svetskih faca i onda potom po uzoru na to šila nešto slično u minijaturnoj varijanti – prisetila se pevačica perioda provedenog u “Muzičkom Toboganu”.