Nataša Bekvalac je “mama Hitler”: Danilo je popustiljiv, ja sam babaroga

Pevačica Nataša Bekvalac otkrila je šta želiš sebi za 2017. godinu, ali i ono što je plaši.

– Volela bih veliki koncert u Beogradu. Volela bih da Hana bude dobra kao i dosad, jako mi je stresan period u koji ulazi. Pretpubertetsko stanje, baš se bojim. To mislim da je boljka svih majki. Kako ću da se postavim, da li sam dovoljno fleksibilna, da li sam stroga… – rekla je Nataša za “Blic”.

Pevačica je otkrila i koje se “filozofije” drži kad je roditeljstvo u pitanju, kao i da je njen bivši suprug Danilo Ikodinović mnogo popustljiviji prema njihovoj ćerki Hani.

– Model mojih roditelja je `uvek smo na istoj strani i sve što imam da ti kažem reći ću ti kasnije, ne pred decom`. Mi nismo ni osetile da oni drugačije misle. Toga se i držimo i Ljuba i ja, koji smo porodica, i Danilo i ja. Danilo često misli da ja preteram u nečemu. Ali kada smo zajedno, on uvek kaže: `Moraš da slušaš mamu.` A posle mi kaže da popustim. Ali, Danilo je taj koji je popustljiv! On ne provodi toliko vremena s njom kao ja, pa je onda normalno da je opušteniji. On joj daje sve da jede, a kod mene ne može `mek`, ne može prženo… Onda ja ispadam babaroga! Pre neki dan prolazim pored nje a ona mi salutira. Na moje `Hana, šta ti je`, ona opet. Pitam da li su to neke nove fore, a ona kaže: `Tako vojnici pozdravljaju Hitlera.` I ja se zgranem: `Je l‘ to ona meni rekla da sam Hitler?!`