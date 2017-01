Nataša Bekvalac: Dete treba da dođe na svet iz ljubavi

Pevačica Nataša Bekvalac dve godine je u srećnom braku sa rukometašem Ljubom Jovanovićem. Lepa Novosađanka, koja ima ćerku iz prvog braka sa Danilom Ikodinovićem, otkriva da iako bi volela ponovo da se ostvari u ulozi majke ne želi to da radi iz pogrešnih razloga.

Naime, pevačica kaže da ne želi da rodi dete samo da njena ćerka Hana ne bi bila jedinica.

– Hana ima sestru iz Danilovog prvog braka. U svakom slučaju, ne bih odlučila da rodim dete samo da ona ne bi bila jedinica, iako bih volela da imam još dece. Dete treba da dođe na svet iz ljubavi i poenta je u zasnivanju zdravih porodičnih odnosa – rekla je pevačica za “Kurir”.

Nataša je skoro pričala i koje se “filozofije” drži kad je roditeljstvo u pitanju.

– Danilo često misli da ja preteram u nečemu. Ali kada smo zajedno, on uvek kaže: `Moraš da slušaš mamu.` A posle mi kaže da popustim. Ali, Danilo je taj koji je popustljiv! On ne provodi toliko vremena s njom kao ja, pa je onda normalno da je opušteniji. On joj daje sve da jede, a kod mene ne može `mek`, ne može prženo… Onda ja ispadam babaroga! Pre neki dan prolazim pored nje a ona mi salutira. Na moje `Hana, šta ti je`, ona opet. Pitam da li su to neke nove fore, a ona kaže: `Tako vojnici pozdravljaju Hitlera.` I ja se zgranem: `Je l‘ to ona meni rekla da sam Hitler?!` – rekla je Nataša nedavno za “Blic”.