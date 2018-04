Nataša Aksentijević: Najviše uživam u vremenu koje provedem sa ćerkom Helenom

Iako je po obrazovanju glumica, Natašu Aksentijević, jedno od omiljenih televizijskih lica, publika uglavnom vezuje za dva rijaliti-formata kojima je dala lični pečat – “DNK” i “Ko ti pravi svadbu”. Snimanje na terenu i rad sa ljudima koji nemaju iskustva pred kamerama njena su neiscrpna inspiracija i profesionalni izazov, ali ne krije da joj je pozorište prva ljubav, zbog čega na sceni “Akademije 28” sa posebnim zadovoljstvom igra u predstavi “Gangrena društva”.

Na intervju za magazin “Hello!” došla je u društvu dvoipogodišnje ćerke Helene, za koju kaže da je njena mini-verzija, uvek raspoložena za zabavu i druženje. Po svemu sudeći, Dušanu, glavi porodice, ne preostaje ništa drugo nego da svoje dame prati u stopu.

Prošle godine, u ovo vreme, o Natašinom prelasku sa “Pinka” na televiziju “Prva” pričalo se kao o medijskom transferu godine, a emisija “Ko ti pravi svadbu” jednako se dopala kako gledaocima, tako i potencijalnim učesnicima.

– Moj zadatak u ovom projektu je da ljudima donesem lepe vesti, da im poklonim novac kojim će njihovu ljubav krunisati brakom. Međutim, većina i ne pomišlja da iza mene stoji produkcija koja mi sve to obezbeđuje, već me doživljavaju kao vlasnicu banke koja ide okolo i deli novac – šali se Nataša, nagoveštavajući mogućnost da će, kad se prolepša vreme, nastaviti da snima nove epizode.

– Beskrajno me raduju susreti sa ljudima koji se ranije nisu pojavljivali pred kamerama, od njih uvek mnogo naučim, a usput se i dobro zabavim. Dešava se da neki učesnici kasnije uspostave kontakt sa mnom preko društvenih mreža, pa ćaskamo o svemu i svačemu. Ipak, mnogo su zanimljiviji momenti koji se odvijaju uživo, obično na dan svadbe, kada se, kao što tradicija nalaže, popije koja čašica više. Posle toga, pojedini se okuraže pa krenu sa kojekakvim idejama, ponudama i predlozima. Ne smeta im ni što sam “elegantno popunjena”, valjda se to računa kao plus, moći ću više da “potegnem” oko kućnih poslova. Bilo je raznih udvarača, od muškaraca moje generacije do deka kojima je u životu potrebna upravo jedna plavuša u najboljim godinama. Često mi se javljaju i gastarbajteri iz Amerike ili Australije, nude kuće i automobile, ali da svratim do njih. To što sam udata malo kome predstavlja problem.

Serijal “DNK”, koji ju je proslavio, u prvo vreme joj je zadavao više muke nego zadovoljstva.

– Svako snimanje podrazumevalo je određenu dozu stresa, jer je uglavnom bilo reči o komplikovanim porodičnim odnosima na koje ne možete da ostanete imuni. U početku sam kući dolazila uzrujana i uplakana, a onda sam shvatila da je to isključivo moj posao, te da ću ga ili raditi ili napustiti. S vremenom sam se opustila i sve je došlo na svoje. Najzanimljivije mi je bilo kad počnem da šapućem, pa i moji sagovornici stišaju ton kako bi mi rekli nešto “u poverenju”, bez obzira što će to čuti dva miliona ljudi.

Simpatična voditeljka ističe da joj ne smeta kada je oslovljavaju sa Nataša DNK.

– Ne bih da zvučim neskromno, ali to pokazuje da sam bila na visini zadatka. Ako me ljudi još vezuju za minuli rad, ako su me gledali i upamtili, znači da sam sve uradila kako treba. To je razlog zbog kojeg danas ne pratim emisiju koju sam vodila nekoliko sezona. Radila sam najbolje što sam mogla i nema potrebe da se sa bilo kim poredim. Šta god privatno mislila o novoj voditeljki, ne može meni niko da bude bolji od mene. Ako ćemo iskreno, namerno ne gledam “DNK”.

Iako joj je televizija donela ogromnu popularnost, Nataša Aksentijević ne može bez pozorišne scene.

– Aleksandra Elčić, koja je napisala i režirala predstavu “Gangrena društva”, okupila je ekipu glumaca u kojoj su, osim mene, Peđa Damnjanović, Ivan Ivanov, Nemanja Živković, Jovana Cavnić i Katarina Korša. Reč je o duhovitoj priči, koja ima za cilj da publiku zabavi i nasmeje, ali joj ostavlja i mogućnost da razmisli o vremenu u kojem živimo i koliko smo otuđeni. Ja glumim Juliju, gazdaricu bordela, što je ostvarenje mog tinejdžerskog sna. Unapred se radujem novom izlasku na scenu, 3. aprila. Pozorište može da ima višestruku namenu, a mi smo odlučili da ljudima pružimo dobar provod.

Na pitanje šta za nju predstavlja dobar provod odgovara u svom stilu:

– Mislila sam da nikada neću biti kao žene koje su mi svojevremeno užasno išle na živce izjavama kao što je “meni je najbolji provod sa mojim detetom”, ali činjenica je da najviše uživam u vremenu koje provedem sa Helenom. Ona ima dve i po godine, počela je da kapira stvari, priča, ima svoje fore kojima supruga i mene svakodnevno zasmejava. Jutro nam počinje tako što, čim otvori oči, izgovori: “Ajde, mama, utani. Gde idemo danas?” To je nešto moje što već sada prepoznajem kod nje, mada me i nervira jer ima dana kada bih volela da ostanem kod kuće. Neumorna je, samo bi negde “zujala”. Suprug i ja smo je odveli, sasvim slučajno, na koncert MC Sajsi. Znam da je događaj potpuno neprimeren tako malom detetu, ali Heleni se toliko dopalo da sad stalno idemo na neke koncerte. Vodili smo je u „Muzej nauke i tehnike“ da joj pokažemo orgulje, ali me je već posle nekoliko minuta uhvatila za ruku i povela napolje. Posle izjave: “Ovde je dosadno. Hajde da Sajsi obuje štikle i da svi igramo”, shvatila sam da je već krenulo sa klabingom. Jako liči na mene.

Pored mame i tate, Heleni je često na raspolaganju i baka-servis.

– Imam tu fantastičnu životnu okolnost i sreću da sam za svekrvu dobila ženu koja je velika kraljica. Na njenu pomoć uvek mogu da računam, čak je vodila unuku na zimovanje, što smo Dušan i ja iskoristili da ponovo budemo mladi bračni par. (smeh) Planiram da Helenu upišem u vrtić, kako bi bila sa vršnjacima, ali i sada je stalno sa decom. Veći deo dana provodi napolju, u igri. Nerazdvojna je sa sestrom, ćerkom mog brata.

Nataša i Dušan zajedno su sedam godina, od toga četiri u braku. Sasvim dovoljno da potvrdi kako se tajna skladne veze krije u ljubavi bez interesa.

– Suprug i ja volimo da se viđamo sa prijateljima, da idemo na dobre svirke, u pozorište ili bioskop. Nedavno se završio “FEST”. Sve to može biti dobar provod. U suštini, nije bitno gde si, nego s kim si. Meni i Dušanu je lepo u braku. Ako ste sa nekim zato što vam se stvarno sviđa i u potpunosti vam odgovora, ako se volite bez interesa, vaš brak će savršeno funkcionisati. Poznajem neke žene koje su se razvele, a zanimljivo je da su njihove veze, koje su se loše završile, počinjale tako što je on imao da im ponudi nešto što nije ljubav, a one su u tom trenutku mislile da im je baš to potrebno. Tu nema opstanka.

Neposredna i opuštena, Nataša o svim temema priča bez zadrške. Isti je slučaj i sa viškom kilograma.

– Godinama vodim veliku borbu sa kilogramima, uglavnom verbalnu. Moj kum Marko Petrović, vrhunski trener i stručnjak za zdravu ishranu, mnogima je pomogao da izgledaju odlično. Kada me pitaju zašto i sama ne treniram pod njegovim nadzorom, odmah krenem da deklamujem unapred spremljen izgovor: “Maki je u velikoj gužvi i nema vremena da mi se posveti. Ne bih da ga opterećujem, sačekaću da dođem na red”. Istina je da uživam u hrani, ne volim da vežbam, a kilogrami mi smetaju tek ponekad, kad poželim da obučem kratku suknju pa shvatim da mi ne stoji. Nisam šopingholičarka kada je reč o kozmetici ili garderobi, ali za italijansku ili špansku pršutu ne štedim novac. O torbama ne znam ništa, ali o pršuti bih mogla naširoko da pričam.