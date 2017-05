Nastup Slavka Kalezića na Evroviziji uzburkao duhove, da li će pobediti ili biti poslednji?

U prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2017, šesti po redu nastupio je Slavko Kalezić, predstavnik Crne Gore, koji je pevao pesmu “Space”.

Nastup ovog umetnika je bio “začinjen” kontroverznim scenskim nastupom. Slavka su izviždali fanovi Evrovizije, a tokom nastupa, glumac i pevač je skinuo suknju i ostao u pantalonama sa šljokicama i lancima…

Kada je završio svoje izvođenje na sceni poručio je: “Majko, volim te!”

Međutim, komentari koji su se pojavili na društvenim mrežama govore da ih je Slavko “kupio” svojim nastupom:

Ovo su samo neki od komentara koji i dalje pristižu. Šta vi kažete za Slavkov večerašnji nastup, da li će ući u veliko finale koje se održava u subotu?

That cosmic braid helicopter is ready to take us to space! @Slavko_Kalezic #ESC2017 #MNE🇲🇪 pic.twitter.com/4EUqJXU8V1

— Eurovision (@Eurovision) May 9, 2017