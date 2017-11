Nakon pet godina pauze: Bajaga i instruktori snimaju novi album

Povezane vesti



“Bajaga i Instruktori” su se, posle velikog broja letnjih svirki, „zatvorili“ u čuveni “Studio O” u Beogradu, gde snimaju novi album.

Popularni Momčilo Bajagić Bajaga rekao je da zajedno sa svojim instruktorima imao “milion” svirki u toku leta, ali da je sada došlo vreme za rad u „Studiju O“ u Beogradu.

– Ništa oko novog albuma nismo radili do polovine septembra. Posle beogradskog nastupa u Rajićevoj, došli smo kod Olivera Jovanovića. Mi smo stara ekipa. Mi smo imali nekad, zajedno sa basistom Cveletom, studio na Avali. Ovo je nešto mnogo bolje, istakao je Bajaga za Tanjug.

A post shared by City Magazine (@citymagazine_rs) on Sep 4, 2017 at 11:31am PDT

Poručuje da to mesto zna još odranije i napominja da je sada vrhunska muzička oprema u tom prostoru.

Cenjeni muzičar ističe da su studiji maltene izumrli. Prema njegovim rečima, već je poznato šta će se naći na novom albumu „Bajage i Instruktora“.

– Osam pesama smo prebacili na traku. Imaju gotove muzike i tekstove. Dve su skoro pri kraju, tri-četiri su 80 odsto gotove. Imam još jednu pesmu koju radim, možda bi to bila deveta. Planiram da napravim još dve-tri, pa možda i da ne snimimo sve. Nikad ne možeš da predvidiš koliko će to trajati. Ovoga puta stvarno ne želimo da žurimo. Pet godina je od poslednjeg albuma, i pošto ne radim to često, onda bar da radim kako valja. O studiju smo se dogovorili do Nove godine, ali pošto će u tom periodu biti i koncerata, to će nas ponovo malo izbaciti iz ritma, pa ćemo, verujem, raditi i u januaru, kaže Bajaga.

A post shared by Balkan Punk Rock Lovers (@rockeri_sa_balkana) on Oct 3, 2017 at 2:56am PDT



On bi želeo da već na proleće novi album bude dostupan poštovaocima.

– To bi bilo realno, bez opterećenja. Nemam nikakav ugovor koji me obavezuje da moram da završim nešto. Samo mi je bitno da bude dobro, i na tome radimo. Imamo, za sada, hvala bogu, i dosta sreće. Nekako mi se čini da su se svi uželeli velikih zvučnika, velikog studija. Producent je Saša Habić, sa kojim smo uradili mnogo dobrih albuma. Biće tu možda i nekih gostiju. Za sada je jedino od ljudi van benda gitarista Saša Ranđelović Ranđa odsvirao solo u jednoj pesmi, ističe Bajaga.