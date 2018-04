Najdirljivija scena u “Nemanjićima”: Gledah ga kako odlazi, i ne znadoh da ga videti više neću (video)

Gledati seriju “Nemanjići – rađanje kraljevine” ima posebnu težinu kada su scene u kojima je veliki glumac Nebojša Glogovac.

Na stranu to što je on neko ko ispuni kadar svojim talentom, na stranu to što nosi skoro svaku scenu u kojoj je, nego je teško gledati znajući da tog i takvog Glogovca više nema.

Posebno je bilo teško gledati sinoćnju epizodu u kojoj se opraštaju braća Vukan i Stefan (Glogovac i Ćetković)…

Објава коју дели Nemanjići – rađanje kraljevine (@nemanjicirts) дана 14. Апр 2018. у 10:33 PDT

I dok je Vukan odlazio Stefan progovori:

“Gledah ga kako odlazi iz dvora mojega, i ne znadoh da ga videti više neću. Ode moj brat Vukan i više se ne vrati.”

Ne, nema ovde nikakve skrivene simbolike. Ne treba ovde tražiti nikakvu vezu sa stvarnim događajima, jer je nema…

Ali jednostavno, kad znamo da ona ljudina, ona glumčina više nije sa nama, i kad znamo kako je otišao naglo… Ne može a da se ne stegne srce kad se čuju reči: “…i ne znadoh da ga videti više neću…”.

Vojin Ćetković je Glogovcu krstio decu i venčao ga u prvom braku, a bili su najbolji prijatelji i ostali su bliski sve dok Nebojša nije preminuo.

Njihovo druženje počelo je na Fakultetu dramskih umetnosti pre 27 godina, a s vremenom su postali nerazdvojni. Vojin je svoju tugu za Glogovcem podelio i sa fanovima na Instagramu, gde je uz sliku preminulog prijatelja napisao: “Odlaze najbolji”.