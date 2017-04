Nada Macura: U poslednje vreme mi niko ne udeljuje komplimente

Nada Macura izmami osmeh gde god se pojavi. Ljudi je vole najpre zbog njenog pozitivnog duha, a Nada može da naiđe na pomoć i na ulici.

U to se uverila pre nekoliko dana, kada je zakasnila na posao u Hitnoj pomoći. Macura za „Alo!” objašnjava šta se tada dogodilo.

– Mogu da kažem da su me dva studenta Prirodno-matematičkog fakulteta pre nekoliko dana dovezla do Hitne pomoći, pošto mi je pobegla trola. Pobegla mi je, bila sam u čudu, oni su to videli, vratili se u rikverc i povezli me. Drago mi je da su to bili studenti. Mislim da je to zbog toga što sam prepoznatljiva. Ne mislim da tu ima bilo kakvih muško-ženskih odnosa. Više je to moja prepoznatljivost širom Srbije, zbog izvaljivanja i lapsusa – kaže nam Nada.

Na pitanje da li se i stariji muškarci zaustavljaju zbog nje kaže:

– Ma koji muškarac danas gleda koju ribu?! Ne gleda niko nikog, šta vam je…?! Gledaju me, ali šta ja imam od gledanja?! Nemam ništa. Ja njih ne gledam. Zato što ne možete na ulici da sretnete nekog ili u prevozu. Ma kakva ljubav na prvi pogled?! Nemam ja vremena za leptiriće. Izleteli su svi – u svom prepoznatljivom stilu odgovara Macura.

Međutim, zaključuje da je proleće stiglo i da postoji mogućnost da se ponovo zaljubi.

– U poslednje vreme mi niko ne udeljuje komplimente. Neće me… Šalim se, ja ipak svoju intimu držim za sebe. Sad je proleće i ponovo će leptirići, nadam se, da se jave – kroz smeh priča Nada.

Na pitanje da li je zadovoljna svojim izgledom



– Da izgledam vamp ili da izgledam kao starleta – ne! Znači, za posao kardiologa koji obavljam sasvim dobro izgledam.

Nada dodaje i da su, budući da je kardiolog, sva muška srca sasvim sigurna kada je ona tu, ali i da dobro funkcionišu.



– Ja mislim da da. Važno je da izmamim osmeh, kad vidim da se čovek zadovoljno smeje, znači da mu prijam.