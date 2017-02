Momčilo Otašević: Emotivna ispunjenost je uvek važna, jer šta je čovek bez toga?

Glumac Momčilo Otašević početkom godine publiku je obradovao novom ulogom, ovoga puta u komediji “Saga o tri nevina muškarca”. Priča koja uveliko zasmejava gledaoce u bioskopskim salama širom regiona, kroz humoristične situacije i replike, govori o trojici tinejdžera iz tri glavna grada, Podgorice, Beograda i Zagreba, oživljavajući muke tinejdžera koji se na sve načine trude da izgube nevinost. Dvadesetšestogodišnji glumac proveo je zabavno vreme na setu ovog projekta, posle čega se vratio obavezama u Crnogorskom narodnom pozorištu, u kojem je u maju prošle godine dobio stalno zaposlenje.

Posle životne etape u glavnom gradu Hrvatske, u kojem je tri godine snimao seriju “Kud puklo da puklo”, mladi Crnogorac za “Hello!” kaže da trenutno živi na dve adrese, u momačkom stanu u Podgorici i porodičnom domu u rodnom Cetinju, gde odlazi kad god mu obaveze dozvole. Na pitanja o emotivnoj vezi sa koleginicom Jelenom Perčin, koju je započeo u Zagrebu, odlučno odbija da govori. Poslednja informacija koju je ovaj par dao medijima bila je Jelenina izjava u septembru prošle godine, u kojoj je otkrila da su ona i njen devet godina mlađi emotivni partner letnji odmor proveli zajedno na jugu Hrvatskog primorja, u mestu Konavle, gde je glumica rođena. Sa njima je bila i Jelenina sedmogodišnja kćerka Lota, koju ima iz prvog braka. U jedinoj izjavi o vezi sa hrvatskom glumicom, koju je dao za magazin “Hello!”, poznati glumac objasnio je razloge zbog kojih ne želi da govori o emotivnom životu.

– Jelenin i moj odnos vrlo je dobar. Sa njom se osećam vrlo udobno. Ništa više ne bih želeo da komentarišem jer iz prethodnog iskustva znam da mi to neće doneti ništa dobro – rekao je tom prilikom Otašević i ostao dosledan toj odluci.

S obzirom na to da će uskoro proslaviti rođendan, zanimalo nas je koja mu je trenutno najveća želja, a on je odgovorio u duhovitom maniru:

– Na vrhu liste rođendanskih želja ove godine su nove skije.

Zadovoljan početkom godine, bar kada je reč o profesionalnom segmentu, talentovani Cetinjanin iznosi utiske o angažmanu u filmu “Saga i tri nevina muškarca”.

– Prilično sam zadovoljan svojom ulogom i načinom na koji sam to uradio. Dobio sam zanimljivu ulogu, jednog upornog, da ne kažem napornog lika koji se na sve načine trudi da izgubi nevinost. Bilo mi je zabavno na snimanju. Sve se dešavalo brzo i ceo film snimljen je u ekspresnom roku. Snimali smo u Beogradu, Boru, Herceg Novom. Bilo je šašavo i zabavno. Tema o kojoj film govori uvek je aktuelna i verovatno će uvek i biti. Reditelj mi je dao slobodu da tekst menjam onako kako mislim da treba, i zaista sam u tome uživao – kaže Otašević, zadovoljan reakcijama kolega i svojih najbližih.

– Posle beogradske imali smo i premijeru u Podgorici, kojoj je prisustvovala moja ekipa sa Cetinja i još dvadesetak kolega i prijatelja iz branše. Pošteno smo se nasmejali nekim scenama.

Iako u filmu, koji je režirao indijski reditelj S. Šridar, oživljava priču nestašnog adolescenta, Momčilo tvrdi da lik nije nadgradio ličnim iskustvom.

– Godine puberteta pamtim kao predivan period mog života. Vratio bih se rado u te bezbrižne dane. Nisam bio problematičan, skoro da nisam ni imao šansu za to. U mom društvu nikada nije bilo problema. Bilo je sitnih nestašluka i zavrzlama, ali problema nikada. Kući sam morao da dođem do jedanaest sati uveče i vaspitavan sam tako da sam se morao držati reda. A gde ima reda, problema nema – odlično govori glumac, koji nam otkriva šta je to što u ovim godinama može da ga izbaci iz takta.

– Iz takta me izbacuju nevaspitanje, nepoštovanje, nekultura, netalenat, bezobrazluk, bahatost. Ali, naučio sam jako dobro da se kontrolišem, tako da ne ispadam često iz takta.

Od početka karijere često je menjao gradove u kojima je imao poslovne angažmane. Od Beograda, preko Zagreba, do Podgorice, u kojoj je sada stalni član Crnogorskog narodnog pozorišta, zbog čega je započeo život u momačkom stanu, iako tvrdi da mu česte promene ne menjaju životnu rutinu.

– U mom životu se praktično ništa drastično ne menja, samo mesto stanovanja. Posao je konstantno tu, tako da ne razmišljam previše o drugim stvarima. Od kada sam član ansambla Crnogorskog narodnog pozorišta imao sam priliku da radim Šekspira, Molijera, predstavu za decu i da uskočim u najstariju predstavu koja je na repertoaru već četrnaest godina. Oprobao sam se u klasici, oprobao sam se u dečjoj predstavi, maksimalno uživao u svom pozivu. Ali prija kada si blizu porodice i prijatelja. Blizu majkine kuhinje, tetkinih kolača i mojih Njeguša. Živim svuda pomalo i nekako mi tako odgovara. Kada sam na Cetinju, u porodičnoj sam kući sa ocem, majkom i sestrom. U Podgorici živim sam. Generalno sam navikao na samački život i to mi savršeno odgovara, a opet, lepo mi je i u porodičnom domu vikendom ili danima kada nemam obaveza – iskren je Momčilo, koga za Hrvatsku vezuju predivne uspomene, te rado posećuje Zagreb.

– Bio sam nekoliko puta od kada sam završio snimanje serije. Nedostaje mi. Ipak sam tamo proveo tri predivne godine. Uvek mu se rado vraćam – ističe šarmantni Crnogorac, ne želeći da komentariše povod svojih putovanja. Za kraj otkriva koliko je romantičan i da li je ispunjenost na emotivnom polju preduslov za profesionalne uspehe koje postiže.

– U ljubavi sam zaljubljen, srećan, nasmejan i predan. Emotivna ispunjenost je uvek važna. Šta je čovek bez toga.