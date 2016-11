Miša Aleksić oduševljen projektom Željka Joksimovića: Meni je lepo da čujem Suadu u njegovoj verziji (video)

Poznati rok muzičar i jedan od osnivača Riblje Čorbe, Miša Aleksić oduševljen je numerama iz projekta “Dva sveta” koje će Željko Joksimović predstaviti na koncertima u regionu, uključujući i Beograd, 7. decembra u Sava centru. Legendarni basista poručio je da odavno nije čuo ništa bolje od starih hitova u sving aranžmanu, i da mu se izuzetno dopada ideja i ceo Joksimovićev projekat.

– Čuo sam do sada tri numere, “Dva sveta” Tome Zdravkovića, “Suadu” od Plavog orkestra i obradu od Električnog orgazma. Mogu da vam kažem da je ovaj projekat nešto najbolje što sam muzički čuo u poslednjih par godina na našoj pop, rok, jazz sceni. To je toliko ambiciozan projekat, toliko dobro zamišljen, a meni intimno toliko leži to što je Željko uradio da sam ostao bez teksta. Uživao sam dok sam slušao ove pesme i jedva čekam da čujem ostale. Jednostavno, svaka mu čast na hrabrosti, da u ovom trenutku kada vlada kič i neukus uradi nešto ovako kao što su Dva sveta – iskren je Aleksić.

Miša, koji već 40 godina “praši” scenom sa Ribljom Čorbom, veruje da su kroz “Dva sveta” na sjajan način ukršteni muzički stilovi.

– Obrade starih hitova na drugačiji način je svetski trend. Pogledajte i velike bendove, čak i hevi metal bendove. Metalika, na primer, snimila je prethodni album obrade velikih stranih hitova u metal verziji. Željko je to uradio u džez, sving verziji. Meni je to potpuno ok, legitimno. Meni je lepo da čujem Suadu u ovoj verziji. Zašto stalno ići u neke kalupe, hajde malo da proširimo vidike, čujemo nešto novo. Muzika je prelepa stvar i treba eksperimentisati. Punu podršku dajem Željku i mnogo mi se sviđa sve što je uradio.

Aleksić ne želi da se pravi distanca između rokenrola sa jedne i džeza, svinga sa druge strane.

– Obožavam generalno tu vrstu džez, sving muzike, i svi oni koji kažu da to nije rokenrol greše. Rokenrol je počeo i osnove vuče na toj muzici. Nisu Bitlsi, Stonsi, Dip parpl, Blek Sabat pokrenuli sve. Rokenrol je krenuo na Frenku Sinatri, na Semi Dejvisu, Dinu Martinu, i da se vratimo još nazad, na Glenu Mileru i na Beniju Gudmanu. To su orkestri koji su formirali ono što će se kasnije razviti u rokenrol – poručuje naš slavni roker.

Ceo bend Riblje Čorbe već je nabavio ulaznice za koncert u Sava centru i najavio je da će uživati u svih 20 pesama, koliko bi trebalo da se nađe na repertoaru to veče.