Mirka Vasiljević je uvek uz Vujadina: Ako kaže da se negde ide, ja ga podržavam, najbitnije je da je on zadovoljan

Vujadin Savić trenutno je u pregovorima za povratak u Srbiju, i to nakon nekoliko godina igranja fudbala u inostranstvu. Naime, mladom fudbaleru istekao je ugovor sa moldavskim klubom “Šerif” iz Tiraspolja, te je Vujadin pozvan na pregovore da se vrati u Crvenu zvezdu, u kojem je igrao pre sedam godina.

Upitali su Mirku Vasiljević da li je Vujadin prihvatio ponudu i da li se vraća u Sbiju:

– Pošto su pregovori još uvek u toku, ja ne mogu da vam govorim ništa detaljnije. Koliko znam, niti je bila promocija u klubu, niti je potpisao ugovor zvanično. Sve je u pregovorima, a postoje razne opcije. Tek onog momenta kada za neki klub on potpiše ugovor, mogu da kažem da on živi tu, bilo da je to na Marsu, ili u Zvezdi. Prelazni rok još uvek traje. On će uraditi ono što smatra da je najbolje za njegovu karijeru, bilo to u Srbiji ili inostranstvu. Ne smatram da je bilo šta validno dok se ne potpiše ugovor – kaže Mirka.

Glumica je otkrila i da li bi ona više volela da je Vujadin u Srbiji sa njom i ćerkom Adrijanom i sinovima Andrejom i Mihajlom.

– Ma ne, ja lično samo želim da on bude zadovoljan svojim odabirom. Onog momenta kada smo počeli da funkcionišemo kao par, dogovorili smo se da se jedno drugom ne mešamo u posao. Naravno da ja imam više iskustva u glumi i znam kako taj posao funkcioniše, on to može samo sa strane da vidi od mene, a sa njim se konsultujem i na kraju donesem sama odluku. Tako i ja, dosta sam upoznata sa fudbalom, živim sa njim i vidim kako to izgleda, ali njegov tim i on znaju šta je najbolje za njega. Ako kaže da se negde ide, ja ga podržavam, meni je najbitnije da je on zadovoljan – ističe glumica.