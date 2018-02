Mirka Vasiljević: Džaba novac i karijera, ako nemate sa kim da provedete vreme kad odete u penziju

Malo koja tema izaziva toliko reakcija kao ona koja se tiče starosnog doba u kom je poželjno da se žene ostvare kao majke. Dok jedni zastupaju teoriju da je mnogo lakše i bolje postati majka u mladim godinama jer tako “priroda nalaže”, drugi smatraju da dolazak deteta na svet zahteva određenu zrelost koja se stiče samo životnim iskustvom.

Glumica Mirka Vasiljević sa partnerom Vujadinom Savićem ima troje dece, a u emisiji “Bez Montaže” govorila je zašto je poželela da se mlada ostvari u ulozi majke.

–Ja smatram da apsolutno svako ima svoje vreme kada treba da rodi i to vreme je za njega najbolje i to je individualna stvar. U svom okruženju imam prednosti kada si rano rodio a i prednosti kada si to malo odložio tako da svako ima svoje vreme, rekla je Mirka Vasiljević i dodala:

-Pitanje koje sam ja samoj sebi postavila kada sam poželela da postanem majka je da li to stvarno želim, jer kada iskreno postavite pitanje sebi i date odgovor onda imate i volju i želju i sve se onda može. Druga stvar je ta da karijera jeste lepa i treba je graditi, ali jednog dan a odete u penziju i ako nemate sa kim da podelite to vreme u penziji džaba vam i novac i ta karijera i jak CV, zaključila je Mirka.