Mirjana Karanović: Kada napunite 50 godina možete sebi da dozvolite i greške



Mirjana Karanović je na konferenciji za novinare, na kojoj je govorila o svom sinoć prikazanom filmu “Dobra žena” na festivalu LIFFE u Leskovcu, ocenila da svoje stavove iznosi otvoreno te da česte napade na svoju ličnost doživaljava kao propagandu.

– Ljudi koji govore da ja radim protiv nacionalnih interesa zapravo lupetaju, pričaju gluposti jer ne postoji ni jedan jedini dokaz da tu svoju rečenicu potkrepe – rekla je ona.

– To je pitanje propagande i potrebe da se bilo ko napada, to je postalo vrlo atraktivno. Kod mene uvek znate na čemu ste, ili me vole ili me mrzite. Ja, međutim, živim ovde. Nisam neki strani špijun pa da se borim. Načisto sam sa sobom, znam ko sam i šta sam – rekla je odgovarajući na novinarska pitanja.

Karanovićeva je rekla da je zbog svoje otvorenosti ne zovu na saradnju ljudi koji imaju drugačije poglede na život i umetnost.

– Mislim da se ljudi nalaze po sličnim opredeljenjima i bore se za stvari u koje veruje – zaključila je glumica, koja je govorila i o položaju žene u društvu posle 50 godina života, a u svetlu njene uloge u “Dobroj ženi”.

– Pedeset godina nisu neke velike godine ukoliko otvorite neke nove komore u svojoj glavi. Mislim da se to upravo danas ženama dešava. Pri tom ne mislim na one koje idu na plastične hirurgije i tako dalje, mada i to može da bude jedna od odluka, već što vi sa 50 godina možete da se odlučite da se bavite planinarenjem, da trčite maraton, da upišete fakultet ili da snimite film. To nije više nemoguća stvar – ispričala je umetnica pri tom apostrofirajući svoju majku koja je osnovnu i srednju školu završila u kasnijim godinama.

Priča o unapređenju života i posle 50. je, zapravo njena priča, veli.

– Kada napunite 50 godina, a ja idem ka 60-oj, onda se opsutite. Možete sebi da dozvolite i greške. Film čiji sam autor je podrška mom pouzdanju i kao ženi i kao umetniku. Hoću da se i dalje razvijam. Imam mnogo ideja i do kraja života mogu da napravim još mnogo toga – zaključila je heroina srpskog filma.