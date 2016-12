Mirjana Bobić Mojsilović: Željko Joksimović me je rasplakao, ali suze su okej

Književnica Mirjana Bobić Mojsilović je bila prošle nedelje na koncertu „Dva sveta“ Željka Joksimovića, i, kako sama kaže: “još uvek je pod utiskom”.

– Oduševljenje je mala reč – što bi rekao Bora Đorđević „To je kulturni događaj prve klase“ – fantastične džez i sving obrade narodne, zabavne i rok muzike – velikih hitova, od Tome Zdravkovića do Električnog orgazma, uz fantastičan orkestar i prateće vokale, uz harmoniku koju je sam svirao, u scenografiji u kojoj se lako mogu zamisliti i Din Martin i Robi Vilijams, Željko Joksinatra , kako su ga već prozvali, napravio je veliku muzičku noć. Jedna oduševljena profesorka komentarisala je „Bravo, tako se čuva kulturna baština“, a aplauzi su trajali dugo. – slikovito dočarava svoje oduševljenje i impresije sa koncerta Mirjana, za AllMe.

Ipak, nije je oduševio samo glas Željka Joksimovića, sada već “Joksinatre”, već nešto mnogo više i dublje:

– Ono što ću osim njegovog glasa, muzike i atmosfere, pamtiti sa ovog koncerta je jedna nečuvena činjenica: Željko je sa scene poimence pozdravio i napravio omaž svim pevačima koji su bili u publici – od Tozovca i Đorđa Marjanovića, Radmile Karaklajić, Bore Čorbe, Kornelija Kovača – do Saše Matića i Aleksandre Kovač. Retko lep i nikada do sada viđen gest, a doda li se tome dirljivi omaž ogromnim fotografijama na sceni – Luisu, Arsenu Dediću, i na kraju, Đuzi Stojiljkoviću, čijom je čuvenom pesmom „Još jedan prođe dan“ i završio zvanični deo koncerta, Željko Joksimović, je napravio ljudski i umetnički podvig.

Drpio me je za srce. Rasplakao me je. Ali, suze su OK. – Poručila je Bobić.