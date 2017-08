Mirjana Bobić Mojsilović i sećanja: Bio je april i bilo je hladno, a ja nisam imala ni za najlon čarape

Povezane vesti



Kada se spomene njeno ime jedni će je nazvati književnicom, drugi voditeljkom, treći novinarkom i kolumnistkinjom, četvrti pesnikinjom, a peti slikarkom. I niko od njih neće pogrešiti jer ona sve to jeste.

Mirjana Bobić Mojsilović je rođena pre 58 godina u Beogradu, gde je nakon završene gimnazije upisala Fakultet političkih nauka. Diplomirala je na novinarstvu, kojim je počela ozbiljno da se bavi još na studijama, te je i pre stečene diplome važila za cenjenu novinarku.

Nakon što je bila saradnica i urednica brojnih uglednih listova, prešla je i na televiziju, gde je, takođe, ostavila važan trag emisijama kao što su “Ovo vas još nisam pitala” ili “Pogodi ko dolazi na večeru“. Publika ju je volela ne samo zbog intelekta i specifične boje glasa, nego i zbog izuzetno lepog lica, prijatnog za gledanje, i damskog stila od kog nikada nije odstupala.

Bila sam bez dinara. Bio je april i bilo je hladno, a ja nisam imala ni za najlon čarape

Ne treba zaboraviti i njen slikarski dar koji je pretočila u osoben stil i kom se vraćala uvek kada je imala u sebi ono što reči nisu mogle da izraze. Kao da sve to nije bilo dovoljno, Mirjana se okrenula i pisanju knjiga, a njeni romani sa godinama sve više dobijaju na značaju. Osim u Srbiji, čitani su i širom Evrope, te se prevode na brojne jezike i osvajaju internacionalna priznanja.

Ipak, put do jedne od omiljenih živih spisateljica nije bio lak. Evo šta je ona sama rekla o prvoj knjizi koju je napisala pre dve decenije.

– Ja sam otišla kod Žarka Čigoje i rekla mu da imam roman, pitala ga da li želi da ga izda, a ja ću sama da ga štampam. Pristao je i rekao mi koliko to košta, a ja sam bila u užasnim dugovima jer nisam godinu dana imala ni dinara prihoda. Pristala sam, progutala knedlu i pitala ga da li je okej da mu taj novac vratim za godinu dana. Pristao je. Napravila sam promociju u “Stupici”, čiji mi vlasnik nije naplatio tu organizaciju. Sećam se da sam pozajmila od mame novac da mu barem kupim viski za poklon. Bila sam bez dinara. Bio je april i bilo je hladno, a ja nisam imala ni za najlon čarape. Stavila sam moju malu ćerku da prodaje knjige i neverovatno je bilo što je pola Beograda došlo na promociju. Tanja Bošković, koja je klekla ispred mene, Ceca Bojković, Goran Bregović.

Stavila sam moju malu ćerku da prodaje knjige i neverovatno je bilo što je pola Beograda došlo na promociju

Niko od njih nema pojma da ja nemam novac ni za taksi do kuće. Oko nas je spektakl, a ja gledam samo da Mila ne pogreši u vraćanju kusura. Sećam se kada smo došle kući sa promocije i brojale pare koje su za nas u to vreme bile neviđeno bogatstvo, iako nisu bile u pitanju tako velike pare. Šta je divna vest? To kada pokažeš sebi i nebu da ti ništa nije teško i da si ukapirao šta je tvoj zadatak u tom trenutku ; kad imaš cilj – a cilj je bio preživeti – ispričala je Mojsilovićeva u emisiji “Intimni dnevnik” i dodala da je izdavaču pozajmljeni novac vratila za 20 dana.