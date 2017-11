Mira Škorić: Nema razloga da me se iko plaši, samo govorim ono što mislim

Mira Škorić rešila je da otvori dušu o svom učešću u popularnom šouu “Tvoje lice zvuči poznato”, ali i o ličnostima sa estrade.

Jedan od zadataka koje je Mira dobila u “TLZP” bio je da imitira Zoricu Brunclik.

– Meni je Zorica kraljica svih vremena i priželjkivala sam to jer tu ženu preobožavam. I njenu interpretaciju i tu snagu koju ima, zaista mnogo volim da je slušam. Ne znam da li će uspeti da dođe jer mnogo radi, ali čujemo se redovno – kaže Mira.

Koja ti je maska najteže pala?

– Zaista je teško, nanosi se sloj po sloj, pa mora da se suši, ne smem da pijem, a ni da jedem… Ma pakao! To traje satima, po pet sati sedim da mi naprave masku, pa tek onda kreću snimanja. Imitacija Halida Bešlića bila je najzahtevnija, a bilo je i najviše posla oko maske – rekla je pevačica.

Ljudi te se plaše.

– Ja samo imam svoj stav i govorim ono što mislim, a ako to nekom smeta, to je već njegov problem, moj nije. Nema razloga da me se iko plaši.