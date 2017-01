Mira Furlan: Zgrožena sam svetom u koji mladi ljudi moraju da stupe

Glumica Mira Furlan komentarisala je situaciji u svetu, ali i situaciji u Hrvatskoj. Naravno, nije mogla da izbegne da prokomentariše pobedu Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima.

– Šta reći? Ceo svet ide udesno. Kao da se sve teško izborene pobede za ljudska, rasna, radnička, rodna i sva druga prava nikada nisu ni dogodile. Idemo unazad u svakom smislu. Kao što je na simboličkom planu pobeda Obame pre osam godina poslala iz Amerike u svet ohrabrujuću i optimističnu poruku, tako je ova nova poruka upravo zastrašujuća. Ona govori o vrednostima koje se cene u svetu u kom imamo nesreću da živimo: agresivnost, bezosećajnost, rasizam, prezir prema svima “drugima”, uključujući ženski spol. I, najvažnije, ogromna količina novca – izjavila je glumica za hrvatski “Novi list”.

Ona je posvedočila da je u Sjedinjenim Državama situacija veoma neizvesna.

– U Americi vlada atmosfera iščekivanja i potpune nesigurnosti oko budućnosti. Ljudi su depresivni i uplašeni. Ima, naravno, i onih drugih koji su osnaženi i ohrabreni da se do kraja prepuste svojim najmračnijim sklonostima. Ovi izbori pokazali su potpunu podvojenost Amerike a, rekla bih, i čitavog današnjeg sveta. Zapanjujuća je činjenica da je ova druga, pobednička grupa ipak u manjini, ali da je, bez obzira na to, iznela pobedu zbog zastarelog izbornog sistema. Postoji teza da je dobro što se sistem takoreći raspao i da Trampova neočekivana pobeda daje nadu za bitnu promenu sistema. Posmatrajući koga je taj narandžasti milijarder izabrao za svoje saradnike, ta teza se pokazuje kao čista prevara.

Situacija u Hrvatskoj se, prema njenom mišljenju, ne menja.

– Diskurs se u ovih 25 godina nije promenio, pa sam tako i o sebi samoj nedavno čitala odvratne, napadačke tekstove. Sve me to vrlo rastužuje, ali me i uvek ponovno podseća na razloge zbog kojih sam otišla. Budući da me ovde zapravo nema jer sam uspešno eliminisana iz javnog i kulturnog života još pre 25 godina, pitam se šta bi, dakle, zadovoljilo pljuvače: fizička smrt? Jer je simbolička smrt još davno obavljena – prepričava legendarna glumica koja je osamdesetih bila seks-simbol.

– Strašno je da se danas čitav svet, ne samo Hrvatska, davi u mržnji prema svemu što je iole drugačije. Kao roditelj, zgrožena sam svim tim: je l’ to, dakle, svet, u koji mladi ljudi moraju da stupe i u njemu se bore? I da li su to vrednosti koje im taj svet nudi – zaključila je Mira Furlan.