Mira Banjac: Ne možete imati sve, negde morate i gubiti

Mira Banjac progovorila je o svojoj karijeri, ali se dotakla i privatnog života.

-Nekada sam mislila, kada sam bila u dalekim zemljama, da sam baš tada potrebna svom sinu. Znate, to je ta ravnoteža. Ne možete imati sve, negde morate i gubiti, izjavila je.

Glumica se rano razvela od svog supruga, pa priznaje da je svom sinu bila istovremeno i otac i majka.

-On je u vreme kada sam mu najviše trebala, sa 13 godina, kada je moglo biti opasno što me nema, on se bavio sportom. Ja sam zbog toga zahvalna Bogu, mislim da su ta deca, koja se bave sportom spasena, rekla je čuvena glumica.

Nijednu ulogu nije odbijala iz profesionalnih razloga, već kada je bila sprečena. Sa 88 godina Mira izgleda odlično, a sada je otkrila tajnu.

-Ja stalno radim. To je jedna moja poruka. Čovek kada se opusti ne zna kud će sa sobom i svojom okolinom, izjavila je ona u “Premijeri”.