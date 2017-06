Mira Adanja Polak: Verujem u bolje sutra, ali i znam da ne postoji ništa za šta nismo morali da platimo cenu

Iz nedelje u nedelju sa velikim zadovoljstvom uživamo u emisiji “Mira Adanja Polak – Ekskluzivno”, u kojoj nam autorka donosi uvek drugačije priče od drugih, ni nalik na prosečne. I tako već decenijama. Razmazila nas je i navikla na kvalitet. Danas ćemo videti poslednju epizodu ovog ciklusa, posle čega emisija “ide” na zasluženu letnju pauzu do septembra.

Pitali su Miru kako postiže da stalno bude u toku sa najnovijim zbivanjima, aktuelna i ekskluzivna, i koje njene osobine su najzaslužnije za to:

– Ne ulažem napor da sve saznam. Imam, verovatno, ugrađene “antene” da raspoznam informaciju do koje mi je stalo. Ekskluziva je danas ne samo ono što drugi nemaju, nego posebna informacija u oblasti koja je od značaja u određenom momentu. Često se dešava da se govori o nečemu i da je nešto glavna tema, a da nema jasnog odgovora. Tragam za pravim i tačnim odgovorima onih koji to znaju. Ako bih izdvojila neku svoju osobinu, onda bi to bilo da sam naučila da čekam i da manje žurim, ali to, ipak, ide s godinama i iskustvom.

Šta vam održava veru u bolje sutra?

– Moram da verujem u bolje sutra samo zato što sam na vreme sretala one koji su imali predviđanja 20 i 30 godina unapred, tako da za mene nema mnogo iznenađenja. Sve što su govorili – dogodilo se. Imala sam mogućnost da uvek prepoznajem one ljude koji odlučuju i čija se mišljenja slušaju. Oni nisu izloženi medijima, mnogima su i dosadni, a meni nisu. Naučila sam da tumačim i da tako dolazim do istina. Često pojedine ljude doživim drugačije od drugih. Umem da odvojim bitno od nebitnog. Verujem da će biti bolje sutra, ali i znam da ne postoji ništa za šta nismo morali da platimo cenu. Sećam se starih ljudi koji su govorili, dok sam bila mala, da će naši unuci plaćati stare dugove. Možda ih sada vraćamo.

Pravite li predah u radu i koliko on traje?

– Nikada ne traje dugo, a provodim ga u miru, kad i nisam svesna da se odmaram. Možda manje mislim. Nemam nikakve šeme i planove. Verujte, samu sebe uvek iznenadim i uveravam druge da stvarno nisam to planirala da uradim nego se tek tako dogodilo. Ne veruju, a istina je.