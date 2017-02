Minja Miletić: Nisam se nikada pokajala što ne radim kao lekar

Voditeljka jutarnjeg program “Novi dan” na Televiziji N1 Minja Miletić nema problem da sagovornicima, a posebno političarima postavi škakljiva pitanja. Njen intervju sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i danas se prepričava. Poslednji u nizu razgovora koji je izazvao veliku pažnju bio je onaj sa Mišom Vacićem, koga je voditeljka bukvalno pojela svojim pitanjima.

Intervju koji je izazvao veliku buru u javnosti sa Mišom Vacićem pogledali su milioni ljudi. Koliko se dugo pripremaš za emisiju?

– Uvek mislim da nemam dovoljno vremena, kao student na fakultetu koji bi voleo da ima bar još jedan dan da bolje spremi ispit. Verujem da je ključ dobrog intervju u dobroj pripremi. Ne samo što precizno birate teme i pitanja nego dobijete na samopouzdanju i sigurnosti.

Veoma si ozbiljna. Da li misliš da te se sagovornici plaše? – Ne verujem da ljudi dolaze da gostuju na televiziji u strahu i ne mogu ni da zamislim da se mene neko plaši. Moje je da pitam, svakome pružim priliku da odgovori, a na njemu ili njoj je da kaže šta ima. Mislim da nijedan gost nikada nije imao problem sa mojim pitanjima, već sa svojim odgovorima.

Ne možemo često videti osmeh na tvom licu tokom TV nastupa. Šta, ipak, može da te oraspoloži i nasmeje privatno?

– Tema o kojoj razgovaram jeste ta koja utiče da li imam osmeh na licu ili ne. Kada razgovarate o ozbiljnim stvarima, nije primereno da se usput i smejete. Volim da se šalim i lako me je nasmejati.

Sasvim je evidentno da TV novinare i voditelje, između ostalog, treba da krasi i fizički izgled. Da li je tebi lepota bila prepreka u poslu i kada? A u životu van posla?

– U životu mi izgled definitivno nije odmogao, ali u poslu ne mogu reći da mi je pomogao. Mislim da je teže da vas ozbiljno shvate ako dobro izgledate jer se valjda podrazumeva da možete da budete lepi ili pametni, a nikako i jedno i drugo. Drago mi je što se komentariše moj rad, a ne moj izgled jer se zaista trudim da sud o meni donose na osnovu onoga što čuju a ne onoga što vide.

S obzirom na to da si studirala medicinu, da li si se tokom karijere pokajala što si odabrala da se baviš novinarstvom?

– Zaista volim svoj posao i nisam se nikada pokajala što sam izabrala rad u medijima, a ne medicinu i pored toga što sam se za to školovala. Pronašla sam sebe u ovome što radim, to me čini srećnom. Mislim da uspeh u velikoj meri zavisi upravo od toga koliko vas pokreće ono što radite, jer ako toga nema, sve vrlo brzo postane rutina.