Minja Miletić: Nisam ja Čelična Lejdi, ja samo tako delujem

Povezane vesti



Da biste vodili emisiju koja beleži visoke rejtinge i dobili nagrade u profesiji kojom se bavite, neophodna su razna odricanja. To je na svojoj koži osetila i voditeljka jutarnjeg programa televizije N1 Minja Miletić.

– Mnogo sam zauzeta, to je istina. Zbog mog posla trpi moja porodica, prijatelji, nemam vremena za sve, ali sve je stvar dobre organizacije. Meni dan počinje u pet ujutru, kada mnogi ljudi spavaju, pa ja tu uspem da ugrabim malo više vremena za sebe. Mada, kada se nešto hoće, to se i može, pa se trudim da nađem vremena za sve – priznaje Minja u razgovoru za Blic, i dodaje da se njeni dragi ljudi ponekad i naljute kada ih zbog posla zapostavi:

– Nekada se ljute, mama mi kaže: “Seti se mame”, ali dobro, razumeju kakav je moj posao. Ja moram za emisiju da se spremam svakodnevno i to zahteva dosta vremena – objašnjava Miletićeva.

Kada su je obavestili da je prati glas da je Čelična Lejdi, prilično se iznenadila, jer, kako kaže, nije takva žena u suštini.

– Nisam ja Čelična Lejdi, ja samo tako delujem. Juu, nisam za to znala, sada ste me iznenadili. Čula sam da delujem strogo, ali ne baš i to da sam Čelična Lejdi. To je samo za ekran, privatno sam skroz drugačija, vrlo sam emotivna, nežna i nasmejana. Jeste čudno, ali tako je. Posao i gosti su takvi da zahtevaju ozbiljnost. Ja malo više insistiram na odgovorima, uporna sam, pa možda zbog toga ljudima delujem strogo i suviše ozbiljno, ali dobro zvuči taj epitet Čelična Lejdi. Dopada mi se – kroz smeh poručuje Minja.