Mina Sovtić ne gleda mamine filmove: Nisam do kraja pogledala čak ni “Crnog bombardera”

Minu Sovtić, ćerku legendarne glumice Anice Dobre, publika će od jeseni imati priliku da gleda u novoj seriji Dragana Bjelogrlića “Žigosani u reketu”, u kojoj tumači lik Ivane, talentovane devojke koja potiče iz siromašne porodice.

Mlada glumica otkriva da savete o poslu dobija isključivo od svog profesora glume i da nikada nije odgledala film u kojem je igrala njena mama.

– Nikada nisam do kraja odgledala nijedan film u kojem igra moja mama, čak ni “Crnog bombardera”. Nas dve imamo isključivo privatan odnos i nemam naviku da je gledam u filmovima i predstavama, iako izuzetno volim našu kulturu, muziku i filmove iz vremena bivše Jugoslavije – kaže Mina na početku razgovora za “Alo!”. Mlada glumica priznaje da ni sebe ne može da gleda na ekranu.

– Mislim da je to prirodno, normalno i nekako zdravije za mene, jer kada gledam sebe na ekranu, lovim samo greške i stvari koje bih uradila drugačije. Zbog toga sebe gledam samo dok traje snimanje, između kadrova, jer je to jedini trenutak kada mogu nešto da popravim – kaže Mina i dodaje da se njena mama u prvi mah protivila njenom izboru da bude glumica.

– Nije me ni podržala, niti je bila mnogo protiv toga, ali se sećam dana kada me je odvela kod svog profesora glume, legendarnog Predraga Bajčetića. Slučajnost je bila da je tog dana njemu bio rođendan i spontano smo počeli da razgovaramo o glumi, pa je profesor radio sa mnom do četiri ujutru. Od tada, moja mama nije mogla da mi ospori želju da se bavim glumom, jer nakon što me je njen profesor podržao, i ona je. Moja sreća je što sam na klasi Dragana Petrovića Peleta, sa kojim najviše i pričam o poslu – kaže mlada glumica.

Naravno, na početku karijere najviše joj smeta kada je ljudi porede sa majkom.

– Dosta ljudi bira profesiju svojih roditelja, pa ne vidim zašto to ne bi mogla da urade i deca glumaca. Neki su imali manje uspeha, dok su pojedini uspevali da nadmaše svoje roditelja. Problem jedino nastaje kada ljudi misle da se uloge dobijaju isključivo zbog toga, a istina je da mi nije lakše u ovom poslu samo zato što je moja mama poznata glumica. Ljudi imaju potrebu da nas porede, a nas dve nismo ni slične. Moj životni put je drugačiji od njenog, moja interesovanja su drugačija, a gluma je samo jedna od stvari koje me zanimaju. Međutim, dosta sam putovala i upoznavala zanimljive ljude tokom odrastanja i to je jedina privilegija kada odrastate uz poznate roditelje – kaže Mina.

