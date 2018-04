Mina Lazarević: Vreme provedeno sa mojom decom mi puni baterije, osvežava me i ispunjava

Život savremene mame često nije nimalo jednostavan. Između poslovnih i porodičnih obaveza nije lako balansirati, a glumica Mina Lazarević, koja je majka troje dece, otkriva kako to njoj polazi za rukom.

-Ja ne znam kakav je život mame bio nekada, pogotovo pre života moje mame, ali možda su bila neka srećnija, bezbrižnija vremena, a tempo života diktira na koliko frontova ćemo morati da budemo aktivne . I kao mlada sam znala da ću da budem ostvarena i kao majka i kao glumica. Ne žalim se, to sam sama birala – rekla je glumica u emisiji “Bez montaže” i dodala da joj je najdraže vreme koje provodi sa svojom decom.

-Vreme za sebe ukradem retko, pa volim da popijem sa kumama kafu ili treniram, mada to ne volim da radim ali sam ubedila sebe da je to dobro za mene. Moje vreme je sa mojom decom, možda to nije sebično moje vreme, ali ja tako punim baterije i to me osvežava i ispunjava – rekla je Mina koja se koja se na velika vrata pred kamere vratila ulogom u popularnoj seriji “Istine ii laži”.