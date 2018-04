Mima Karadžić: Ulogu oca sam iskusio sa decom moje sestre i brata

Ako nikad niste imali priliku da upoznate Crnogorca, provodite vreme sa njim i shvatite na koji način funkcioniše u životu, imali ste bezbroj prilika da to saznate kroz filmove i serije u kojima je Milutin Mima Karadžić maestralnom glumom dočarao karakter svojih zemljaka. Najpoznatiji “đetić” iz sveta scenske umetnosti mnogo puta je, našavši se u toj ulozi, zasmejavao naciju, i kao Stojan (“Volim i ja nerandže… no trpim”), Grdoje (“Policajac s Petlovog brda”), Govedarević (“Porodično blago”), Rajko (“Montevideo, bog te video”) i Gorčilo Obad (“Gorčilo – jesi li to došao da me vidiš”) stekao simpatije publike.

Šmekersku stranu svoje ličnosti pokazao je kroz karakter Sava Bačića u “Budvi na pjenu od mora”, a od 2015. u seriji “Komšije”, reditelja Milana Karadžića, ponovo se vratio korenima. Već četiri sezone gledamo ga u ulozi Mašana, ljubomornog oca koji se svim silama trudi da svoju mezimicu zaštiti od “mangupa”. Kao takav uspeo je da zainteresuje publiku i tvrdi da ovom liku potpuno pristaje karakter Crnogorca.

– On je prosto takav. Negde je morao da bude smešten i mogao je da bude Ličanin ili Kordunaš ali, eto, postade Crnogorac. Sve to što mu je u korenima čini ga duhovitim – priča Karadžić. – Volim Mašana, jer je on u suštini dobar lik. Samo je spolja budala, ali zna da bude osećajan i da pusti suzu. Ume on mnogo stvari koje se ne vide na prvu loptu. Kao samohrani otac podigao je ćerku, koja je izrasla u lepu i zgodnu žensku. Anči je svojeglava i željna svega, što za njega predstavlja veliki problem. Sve to rešava na sebi svojstven način, pa ćerkine udvarače rasteruje čak i puškom! Ipak, cela situacija će do kraja dobiti obrt.

S obzirom na to da i dalje važite za najpoželjnijeg neženju i još se niste ostvarili kao roditelj, možete li sebe da zamislite u situaciji u kojoj se Mašan nalazi? Koliko bi vaši postupci bili slični?

– U realnom životu ne bih reagovao na način na koji on to čini. Ipak ja nisam naprasit čovek do te mere. Podigao sam četvoro dece, naslednike brata i sestre, i svi su oni proveli dobar deo svog života sa mnom. Aktivno sam učestvovao u njihovom vaspitanju i zaista smo se mnogo družili, a danas idemo zajedno u provod. Ulogu oca sam iskusio na razne načine i doživeo mnoge anegdote, peripetije i predivne stvari. Pa iako nisam njihov roditelj, bio sam nešto između.

UŽIVANjE U ŽIVOTU

-Nije život što i poljem preći. Ali važno je prelaziti ga i gaziti po cveću, a manje po trnju – priča Karadžić. – Za mene je najveće uživanje kad imaš dobar posao i uspeš da zaradiš novac, kad to što radiš bude uspešno, kad stekneš svoju publiku i doživiš ovacije. Pa onda sa tim pošteno zarađenim novcem uživaš na nekom lepom putovanju i piješ dobra vina. Još ako imaš neke lepe oči da te gledaju…

“Komšije” su postale rado viđeni gosti u mnogim domovima. Jeste li očekivali toliki uspeh ove serije?

– Serija je doživela četvrtu sezonu i to je velika stvar, a takav razvoj događa nikad ne može da se nasluti. I kad smo radili “Budvu na pjenu od mora” nismo ni pretpostavljali da ćemo napraviti toliki broj epizoda. Isto je bilo i sa “Mješovitim brakom”, koji smo na kraju stvarali pet godina. “Komšije” su se pokazale kao odličan projekat, a u ovom poslu je važno da svima bude dobro. Da ekipa na snimanju ima uslove da seriju realizuje onako kako želi, i da, s druge strane, televizija ostvari veliku gledanost. Važno je da proizvod koji stvaramo ima priču i stekne vernu publiku.

Koliko je teško sarađivati sa rođenim bratom? Šta Milanu najviše zamerate?

– Nas dvojica dugo radimo zajedno, i u pozorištu i na filmu i na televiziji. Naravno, sarađivao sam i sa drugim rediteljima, ali ovo nije slučajno da snimam sa bratom. Na to nas niko nije nagovorio. Donekle se bavim i producentskim poslom, a sve sa ciljem da obezbedim uslove za naše projekte. Funkcionišemo dobro i ništa posebno mu ne zameram. Milan je takav kakav je. Ume da bude nervozan i naprasit, zna da se izviče, ali uvek to čini s razlogom. On je pametan čovek i odličan reditelj.

Kako biste ocenili domaće serije koje su poslednjih godinu dana osvanule na televiziji? Za koju vam je žao što niste bili njen deo?

– Nemam primedbu ni na jednu seriju, zato što znam koliko je teško napraviti takav program. Pogotovo kad se zahvati malo veći zalogaj sa željom da se napravi nešto istorijsko i epohalno. Najbolje što se u Srbiji dešava na tom polju je Dragan Bjelogrlić, čiji je “Montevideo” apsolutno fantastičan projekat. Kad bih mogao da pravim neku skalu po sopstvenom senzibilitetu, kao posebno drage izdvojio bih “Montevideo” i “Budvu na pjenu od mora”. Bjela je otišao još dalje i napravio sjajne “Senke nad Balkanom” i tako pokazao da odlično obavlja posao reditelja.

A postoji li neka koju biste najradije zaboravili?

– Nijedne se ne bih odrekao. Pravio sam u životu razne gluposti, ali ne žalim. Radiš ono što najbolje umeš, a nekad to ne ispadne kako si želeo. I kad se sve sabere i oduzme ispostavi se da si igrao u četiri-pet kvalitetnih projekata.

Jeste li se pomalo umorili od glume?

– Ne! To je moj posao i nešto za šta sam se opredelio davnih dana.