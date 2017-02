Mima Karadžić iskreno: Nikada nisam želeo da budem sa jednom osobom do kraja života

Mima Karadžić priznaje da se nikada neće oženiti jer ne bi mogao da gaji emocije prema samo jednoj osobi do kraja života i tvrdi da bi, poput lika kojeg tumači u serijalu “Budva na pjenu od mora”, mogao u isto vreme da voli ženu i dve ljubavnice…

– Nikada nisam želeo da budem sa jednom osobom do kraja života. Možete da me osudite zbog toga, ali tako je. Svi su me gledali razrogačenih očiju kada sam rekao da moj lik Savo Bačić iz serije “Budva na pjenu od mora”, baš kao i ja, može u isto vreme da voli i ženu i ljubavnicu i drugu ljubavnicu i ćerku. Sve može da voli iz sve snage. Nikada nisam nikoga prevario, živim takvim životom i tako ću i živeti.

Znači, i dalje ćete nositi titulu večitog mladoženje?

– Zauvek. Stalno izlazim, volim vinarije i vina, i da se družim sa lepim ljudima – sa lepim duhom na prvom mestu.

Zar nije tako lepo i buditi se pored lepe žene? – A ko kaže da se ja ne budim pored njih?

Da li ćete se skrasiti pored jedne takve?

– Nisam čovek koji se skrašava. Izašao sam iz “Ateljea 212” da se ne bih skrasio. Neću da živim od plate “Ateljea”, jer mogu da je potrošim za dve noći, kada mi je cug dobar. Hoću da zaradim mnogo više novca i to mi uspeva.

U filmu “Biser Bojane” igrate oca koji je zapanjen i na samu pomisao da mu je sin gej. Kako privatno gledate na te stvari?

– Podržavam gej populaciju. Oni su svuda oko mene, odlični su mi prijatelji.

Da li biste se zalagali za pravljenje gej brakova?

– Ne, ništa od toga; ni za parade, ni za usvajanje dece. Meni je malo strano da komentarišem takve teme. Još sam na nivou da prepričavam viceve na temu Srba, Crnogoraca i gej brakova. Odrastao sam u Crnoj Gori, gde smo se još kao klinci takmičili ko ima veću muškost. – iskren je Mima u razgovoru za Informer.