Miloš i Mirjana Krasić: Bajkovito rođendansko slavlje za mezimicu Sofiju (foto)

U porodici fudbalera Miloša Krasića i njegove supruge Mirjane uvek ima povoda za slavlje i okupljanje familije i prijatelja. Ponosni roditelji nedavno su organizovali proslavu prvog rođendana njihove najmlađe kćerke Sofije. Ispostavilo se da je predivan ambijent hotela “Novi Sad” najbolje mesto za okupljanje nešto manje od stotinak gostiju, među kojima je bilo i mnogo mališana. Svečana atmosfera jako je prijala maloj slavljenici, koja je čitavog dana bezbrižno uživala dok su njena starija sestra, šestoipogodišnja Mila, i brat, dvoipogodišnji Mihajlo, uz roditelje preuzeli ulogu domaćina.

– Kada je reč o našim porodičnim slavljima glavni organizator je moja supruga Mirjana, koja uz pomoć svoje drugarice Nataše uvek osmisli neku originalnu dekoraciju, a ja sam prilično pošteđen. Ovog puta bio sam zadužen za muzički program, želeo sam da uz Marinu Visković, koja je pevala tog dana, pozovem i Mariju Šerifović pošto je moja supruga imala veliku želju da i ona peva na Sofijinom rođendanu. Imali smo sreće da je Marija tog dana bila u Srbiji i veoma sam zahvalan i njoj i njenim menadžerima što su nam ispunili želju i što je uveličala naše slavlje – počinje priču fudbaler kluba “Lehija” iz Poljske. Njegova supruga dodaje:

– Miloš je pre Sofijinog rođendana bio sa društvom u beogradskom klubu “Casina”, u kome je te večeri pevala Marija, koja ga je toliko oduševila da me je čitave večeri zvao i puštao mi muziku. Ja sam takođe bila oduševljena i samo sam mu rekla da bih bila izuzetnoo srećna kada bi ona pevala na Sofijinom rođendanu. Nekoliko dana kasnije Miloš mi je javio da Marija dolazi. Time mi je po ko zna koji put pokazao koliko je divan muž i otac, jer bi zaista sve na svetu uradio samo da mi budemo srećni.

Kako je najmlađa mezimica bračnog para rođena tokom zime, Mirjana je odlučila da dekoracija prostora bude u skladu sa tim, pa su najmlađi imali priliku da se igraju u veštačkom snegu, a tu su bili i Deda-Mraz i Baba-Mrazica, irvasi, sanke i jelka.

– Naša Sofija je rođena u januaru i zato je tema njenog rođendana bila zimska čarolija. Kao uvek kada je reč o našim slavljima, ja osmišljavam dekoraciju, dok moja prijateljica koja se time bavi sve što poželim sprovede u delo – tvrdi Mirjana. Miloš dodaje:

– Deci se mnogo dopala dekoracija i zaista su svi mališani uživali. Čak je i Sofija, iako je jako mala, bila oduševljena svim što je videla. Ona je zajedno sa ostalom dečicom bila u posebnoj prostoriji za najmlađe, dok smo mi odrasli bili u drugoj – tvrdi poznati fudbaler. Njegova supruga nastavlja:

– Sofija je divno dete i gotovo da je nisam osetila od kada sam je rodila. Tako je i na dan slavlja bila mirna i dobra i uživala je u svom svetu. S druge strane, Mila je kao prava starija sestra preuzela ulogu domaćice najmlađima, dok je Mihajlo još mali, pa je čitavog dana pričao kako je to zapravo njegov rođendan, ali smo ga na kraju ipak ubedili da je slavljenica njegova sestra. U suštini sve je najlepše proteklo, a kada smo ispratili dečicu, mi odrasli imali smo večeru i slavlje do sitnih sati.

Kao svi iskusni domaćini bračni par Krasić potrudio se da se njihovi gosti odlično osećaju i da im uspomene sa Sofijinog rođendana ostanu u najlepšem sećanju.

– Godinama isti ljudi dolaze na naše proslave, srećom taj spisak se s vremenom malo i proširuje. Mislim da smo Miloš i ja dobri domaćini, trudimo se da svima bude lepo. Ovog puta dobili smo mnogo pohvala i gotovi svi gosti su nam rekli da su se tog dana osećali kao da su kod kuće, zbog čega nam je puno srce – tvrdi gospođa Krasić. Njen suprug se nadovezuje:

– Atmosfera je zaista bila vesela. Sa nama su bili svi naši prijatelji i od samog početka pa sve do kraja svi su igrali i pevali. Mira i ja smo bili posebno raspoloženi jer je to bio naš treći po redu najsrećniji dan u životu. Sada nam je ostalo da krstimo našu Sofiju, ali taj čin smo odložili za leto. Još ćemo se dogovoriti da li će krštenje biti u mojoj rodnoj Kosovskoj Mitrovici, gde smo krstili i Mihajla, ali svakako nam je želja da to bude u nekom lepom manastiru na Kosovu.

Posle velikog slavlja ponosni tata pridružio se svom klubu „Lehija“, čiji je kapiten, te je zajedno sa saigračima otputovao na pripreme njegove ekipe u Tursku. Iako više od godinu dana tu zemlju potresaju teroristički napadi, koji nisu izostali ni u novogodišnjoj noći, Miloš tvrdi da ne razmišlja o tome i da nije uplašen.

– Istina je da situacija u toj zemlji nije baš najbolja i da je pre svega Istanbul često na meti terorističkih napada, ali mi u ekipi ne razmišljamo o tome. Idemo u Antaliju, gde dosta klubova odlazi na pripreme, i prvenstveno smo skoncentrisani na treninge, što je naš posao.

Iako je prethodnih nekoliko godina imao uspone i padove u karijeri, Krasić je u Poljskoj uspeo da postigne kontinuitet u igri, što je za svakog sportistu najvažnije. Zbog lepog života u Gdanjsku bračni par je odlučio da tamo upiše njihovu kćerku Milu u internacionalnu školu, gde se ona odlično snašla. – U Poljskoj vodimo lep život, a što se tiče moje karijere tamo mi je veoma dobro. Pre dve-tri godine nisam imao kontinuitet u igri, što mi je veoma teško palo, ali najvažnije je da je sada sve u redu – tvrdi poznati fudbaler, sa čim se slaže njegova životna saputnica.

– Tamo vodimo sređen život, u kome je svaki segment besprekorno organizovan. Gradić je vrlo lep, mene malo podseća na Novi Sad, tako da mi veoma prija. Nama je zapravo najvažnije da Miloš ima klub u kome je zadovoljan, jer ja mogu da budem i u najlepšem gradu na svetu, ali ako moj suprug nije zadovoljan svojim poslom, onda je sve uzaludno. U Poljskoj mu je lepo i zato smo odlučili da našu Milu tamo upišemo u školu. Moja ideja je prvo bila da se ja sa decom vratim u Novi Sad i da naša kćerka pohađa neku od naših državnih škola, a da se sa Milošem viđamo u vreme školskih raspusta i njegovih pauza. Međutim, shvatila sam da bi njemu teško palo da se odvoji od nas i odlučila sam da Milu upišemo u internacionalnu školu u Poljskoj, gde trenutno pohađa predškolsko. Mislim da sam donela vrlo dobru odluku.

– Svakom sportisti je jako važno da njegova porodica bude stalno uz njega, pa se i ja tu ne razlikujem mnogo. Glavna bojazan koju smo Mirjana i ja imali bila je to što Mila ne zna engleski jezik, pa smo se plašili kako će se snaći. U početku je bilo malo suza jer je svaka promena teška i za odraslog čoveka, a kamoli za dete. Međutim, ona se jako lepo snašla i sada već sklapa rečenice na engleskom, a kada bude pošla u prvi razred, verovatno će već potpuno savladati jezik. Mi ćemo u Gdanjsku sigurno ostati do kraja ove sezone, verovatno i duže, pošto sam dobio ponudu da produžim ugovor, o čemu ću odlučiti u narednom periodu – iskren je uspešni fudbaler, koji ima punu podršku svoje životne partnerke.

– Život svakog sportiste, pa i mog supruga, pun je odricanja iako ljudi uglavnom vide samo lepšu stranu medalje. Kako se on susreće sa velikim izazovima, tako i mi kao njegova porodica, ali meni to ne pada teško. Ja sam žena koja je rođena da bude majka i kada pogledam u moju decu, ne postoji ništa na ovom svetu što bi moglo da me poljulja.