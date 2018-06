Miloš Degenek: Znam šta je rat, preživeo sam to, ali preživele su i uspomene

Fudbalska reprezentacija Australije sačinjena je mahom od fudbalera koji vuku korene sa prostora bivše Jugoslavije. Jedan od njih je i sjajni Miloš Degenek, čiji su roditelji, Srbi po nacionalnosti, morali da 1995. beže iz Knina u čuvenoj koloni izbeglica ka Srbiji.

Australijski fudbaler Miloš Degenek i njegova porodica preživeli su težak period u životu. Bili su proterani iz Knina u akciji hrvatske vojske “Oluja”, nakon čega su utočište našli u Aranđelovcu, da bi se posle NATO bombardovanja preselili u Australiju.

Za ovu reprezentaciju će Srbin i nastupati, ali ni u jednom trenutku ne zaboravlja zemlju u kojoj je odrastao. U prilog tome govori i njegova emotivna ispovest, koja će mnoge rasplakati, a Degenek je dušu otvorio za portal playersvoice.com.au.

– Priča o tome kako sam zavoleo Australiju razlikuj se od većine durgih. Nisam rođen ovde. Nisam govorio engleski kada sam stigao. Da budem iskren, isprva sam mislio da je cela zemlja prilično čudna. Ali ova zemlja mi znači više no što reči mogu da opišem. Gde god da sam, srce mi je u Australiji. I prilično sam siguran da govorim i u ime roditelja Dušana i Nade, kao i brata Đorđa. Australija je prihvatila moju porodicu i dala nam nadu posle ratnog beznađa. Pružila nam je šansu da radimo naporno, ali pružila nam je i dom, priliku da izgradimo nov život. Pokazala mi je da vredi sanjati…

– Rođen sam 1994. Godine tokom rata za nezavisnost. Bio je to težak period za moju porodicu. Imao sam 18 meseci kada smo morali da napustimo naš grad, Knin. Bio sam na trakotru sa majkom i ocem tokom devet dana dok smo bežali u Srbiju. Imali smo samo mleko i hleb. Sve smo ostavili. Kuću, zemlju, rođake, prijatelje. Teška je to tema za moju porodicu. Ne pričamo mnogo o tome. Moj otac od tada nije bio u Hrvatskoj. Evo već 24 godine.

– Počeli smo iznova u Aranđelovcu, gradu 70 kilometara južno od Beograda. Miran, prelep gradić blizu planina Bukulja i Venčac. Ono što je bilo još lepše je to što si mogao da govoriš sa svakime, svakog si poznavao.

– Ali 1999. godine, NATO je bombardovao tadašnju Jugoslaviju iz razloga koje nikada neću razumeti. Bilo mi je šest godina. Igrao bih se sa prijateljima u dvorištu ili na igralištu. Onda bih čuo sirene. To bi značilo da se sprema napad. Morao bih u podzemni bunker kakvih je zbog istorijskih konflikata bilo u većini starih zgrada u Srbiji. Nekad bismo dole bili i po 48 sati. Nije bilo sunčevog svetla. Živeli smo kao psi, na konzerviranoj grani. Ali najgori deo je bila nesigurnost.

Ako bi i uspeo da zaspiš, nisi znao da li ćeš sledećeg jutra da se probudiš. Niti da li ćeš opet videti svoje roditelje. Osećao si tlo kako se trese sa svakom bombom koja padne. Čuo bi buku. U bunkeru je bilo bezbednije nego napolju, ali samo ako ti se zgrada ne sruši.

Ružno je i reći, ali viđao sam leševe, osećao te bombe kako udaraju, iskusio njihovu silinu. Nijedno dete ne bi trebalo to da preživljava, a opet to se i dalje dešava širom sveta.

– Mrzim rat. Mnogo. Bilo je to odvratno iskustvo. Mnogi su bespotrebno umrli. Deca, nevini ljudi. Ne znam zašto. Nisam političar. Znam sam da sam mrzeo sve to. I sada kada neko priča o ratu, ja ćutim. Znam šta je. Preživeo sam to. Ali preživele su i uspomene”.