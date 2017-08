Miloš Biković: Žene ne znaju šta žele, ali vrlo dobro osećaju šta žele

U skladu sa burnim rasporedom i profesionalnim obavezama, ni kratke pauze koje Miloš Biković ovog leta pravi nisu ništa manje dinamične. Prilikom nedavnog boravka u Srbiji, koju je posetio sa devojkom, ruskom glumicom Aglajom Tarasovom, đuskao je na svadbi najbolje drugarice Jelisavete Orašanin, a potom i na festivalu “Exit”. Par se potom uputio na jug Grčke, na prelepo ostrvo Krit. Ipak, opuštajući miris mora ubrzo su morali da zamene potpuno drugačijim tempom života u ruskoj prestonici, gde se dvadesetdevetogodišnji Beograđanin vratio poslovnim izazovima.

Pored brojnih angažmana ispred kamere, Biković vredno radi i na doktoratu, čija je tema “Gluma na filmu i u pozorištu”, a pravi i ozbiljne planove o promociji Srbije u Rusiji. Između saradnje sa holivudskom zvezdom Antoniom Banderasom i legendama ruskog glumišta, poseban izazov za Miloša predstavljalo je snimanje scena sa Aglajom, koja mu je partnerka u ostvarenju “Led”. Upravo taj projekat glavni je “krivac” što se pre godinu dana među njima rodila ljubav. Internacionalna filmska zvezda u svom skromnom maniru govori o uspesima koje postiže, otkriva šta muškarca čini zavodljivim i kako je uspeo da dokuči šta žene žele.

Da li je nedavni boravak u Grčkoj doprineo da se u potpunosti regenerišete ili planirate još neki letnji predah?

– Potrebne su mi bar još dve nedelje da se naspavam i da čitam. Da ne razmišljam o ulogama i projektima.

Kako ste se proveli na “Exitu”?

– Sjajno, kao i uvek. Ekipa je bila velika, video sam mnogo dragih ljudi, vreme je bilo divno, muzika fenomenalna. Gostima iz Rusije ponovo sam pokazao Beograd, Novi Sad, Frušku goru…

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jul 23, 2017 at 2:51am PDT

I, kakvi su im utisci?

– Po mom iskustvu, svako ko prvi put dođe ,,odlepi”. Trudim se da popularnost koju uživam u Rusiji koristim za promovisanje Srbije kao destinacije koja obara s nogu. Imam čak neke planove za koje bi mi bila potrebna podrška naših institucija, ali videćemo koliko će imati sluha za tu inicijativu.

Šta je za vas idealan odmor?

– Kada zaboraviš šta si radio pre odlaska na odmor i ne misliš šta te čeka po povratku. Potrebno mi je najmanje pet dana da promenim ritam i počnem da se odmaram.

Na šta ste prvo zaboravili kada je odmor počeo, a u čemu ste počeli maksimalno da uživate?

– Odmor, nažalost, nije trajao dugo. Najviše uživam u mirisu mora. Više od svega. Volim da čitam u hladovini, da jedem svežu ribu, domaće masline i sir. Uživam u jednostavnim stvarima. Volim i avanturistička putovanja, ali sada sam u fazi kada su mi potrebni razmišljanje i leškarenje uz dobru knjigu. Svakodnevica mi je isuviše dinamična da bih i na odmoru tragao za doživljajima.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jul 14, 2017 at 4:05am PDT

Da li je povratkom u Moskvu odmor završen?

– U Rusiji trenutno radim na dva projekta i do kraja decembra neću moći da odem na pošten odmor. Sve su to predasi od pet, eventualno sedam dana, jednom u pola godine. Sa mojim ritmom života i rada, to mi nije dovoljno.

Na čemu trenutno radite?

– Na prvom programu ruske državne televizije od jeseni će se prikazivati ,,Okrilaćeni”, serija o revoluciji iz 1917. godine. Snimam i film ,,Iza granice”, sa Antoniom Banderasom, u kome tumačim prevaranta koji zapada u ozbiljne probleme, kao i naučnofantastični film ,,Koma”, u kome se svi junaci nalaze u posebnom svetu, gde se susreću duše ljudi koji su u komi. U komediji ,,Mitovi”, koja je okupila najveće zvezde ruskog glumišta, od Fjodora Bondarčuka do Sergeja Bezrukova i Ksenije Rapaport, igram gradonačelnika Moskve, a snimam i treću sezonu “Hotela Eleon”, nastavka serije ,,Kuhinja”. U njoj tumačim Srbina, gazdu hotela. U filmu ,,Led”, za koji mislim da će biti najuspešnije ostvarenje 2018, budući da su njegovi autori ove godine oborili sve rekorde gledanosti, glumim olimpijskog šampiona u klizanju.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on May 22, 2017 at 3:36am PDT

Na snimanju filma “Led” uspoznali ste koleginicu Aglaju Tarasovu, sa kojom ste pre godinu dana otpočeli emotivnu vezu. Da li je to što ste oboje glumci olakšavajuća ili otežavajuća okolnost?

– To zavisi od ljudi, od karaktera i spremnosti da se prilagođavate.

Poznato je da ne odgovarate na pitanja o emotivnom životu. Uspevate li u tome i u Rusiji i koliko su tamošnji novinari uporni?

– Deluje da naši mediji više boluju od ,,žutice”. Ali to je trenutno stanje i uveren sam da će proći. Zaboravljamo da kao narod imamo posttraumatski sindrom. Ratovali smo tokom čitavog 20. veka i tek sada počinjemo da se stabilizujemo, što je veoma teško postići na raskrsnici zapadne i istočne civilizacije. Zato se patološki interesujemo za tuđi život. To je odraz nezrelosti naroda. Nismo imali kada da formiramo čvrstu kulturnu strategiju. Daleko od toga da smo po tom pitanju najgori, samo su kod nas osnove kulture još nedovoljno definisane, pa je ,,žutica” izražena. Kad kultura bude stabilna i ,,žutica” će zauzeti svoje mesto. Ne krijem privatni život, ali ga i ne ističem. Ne govorim o njemu, ali ako se sa nekom devojkom viđam, malo je glupo da se rastajemo ispred crvenog tepiha i da na događaj ulazimo odvojeno, da se pravimo da se ne poznajemo i tako dalje. Ali, ja, pre svega, želim da govorim o svojim projektima, a ne o privatnom životu.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jul 21, 2017 at 9:16am PDT

I srpski i ruski mediji slažu se u epitetu “veliki zavodnik”, koji se obavezno navodi uz vaše ime. Prepoznajete li se u njemu?

– Zavodnik, šta to znači? Spavati sa mnogo žena? Opčinjavati okolinu? Biti šarmantan?Ako ste čitali Molijerovu dramu ,,Don Žuan” ili ,,Zavodnika” Serena Kjerkegora, setićete se da je biti zavodnik zapravo dijagnoza. To su ljudi koji ne mogu da vole. Psihološki vampiri koji se hrane divljenjem i opčinjavanjem drugih. Kada ih opčine, ti ljudi im više nisu interesantni. Onda idu dalje, i dalje, i dalje… Dok ne stignu onde gde su bili na početku svog puta – do očajanja. Nisam baš srećan kada me nazovu zavodnikom. Ali, ne mogu ja da govorim o sebi. To mogu samo moja dela. Mislim da mediji i ljudi koji me poznaju kroz medije nemaju pravu sliku o meni.

Rusko izdanje magazina “Hello!” nedavno vas je proglasilo najbolje stilizovanim mladim glumcem. Laskaju li vam takva priznanja?

– I da i ne. Da, zato što je prijatno dobiti nagradu i zato što je nečiji stil deo njegovog pogleda na svet koji je formiran određenim ljudskim vrednostima. Trudim se da u svemu tome pronađem neki smisao, jer ne želim da na to gledam kao na ,,nagradu za najbolje uklopljenu boju kravate”. Ali, svakako da priznanje te vrste nije u istom rangu sa ,,Zlatnom značkom Srbije za doprinos kulturi” ili nagradom za glumačko ostvarenje.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jul 1, 2017 at 12:57am PDT

Svoje doživljaje rado delite sa blizu pola miliona pratilaca na “Instagramu”. Da li je ta popularna mreža neka vrsta digitalnog dnevnika?

– “Instagram” doživljavam kao kanal komunikacije, ali i kao posao. Tu ljudi mogu da me vide van konteksta filma, ali i ja mogu da čujem njihovo mišljenje.

Dovoljan je samo jedan vaš post da izazovete oduševljenje ili gnev javnosti. Kako se nosite sa tim “strašnim sudom”?

– Sa čudnom smesom opreznosti i bolom u ušima. Odgovoran sam prema mlađoj populaciji koja me prati, pa se trudim da im ogadim rijaliti-program i da ih stimulišem da čitaju. Ali, ako preteram, napadaju me da se pravim pametan. Ne možete svima da udovoljite.

Koja je najveća zabluda o Milošu Bikoviću?

– Ne bavim se predrasudama. Svestan sam da me neki doživljavaju kao ozbiljnog ili dosadnog momka s početka 20. veka i slično, ali ne pridajem tome značaj. Postoje ljudi koji misle da me poznaju zato što su čitali neku poluistinu o meni ili zato što su na osnovu posmatranja sa strane nešto zaključili. Postoje ljudi koji čak emocionalno reaguju. Ali, ne možete, kada govorite o drugom čoveku, da kaže išta o njemu samom, već samo o sebi.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jan 6, 2017 at 8:40am PST

U kojoj meri vodite računa o fizičkom izgledu i ishrani? Prija li vam ruska kuhinja?

– To je sastavni deo mog posla. Moram da vodim računa, a i osećam se dobro kad treniram. Volim rusku kuhinju, ali još više gruzijsku, koja je slična našoj.

Šta muškarca čini zavodljivim?

– Ravnoteža.

A šta žele žene?

– Žene ne znaju šta žele. Znati šta želiš je suviše racionalna životna pozicija za ženu. Žene nisu racionalne. One su ,,nadracionalne” i zbog togu su tako predivne. Ako će lepota spasiti svet, spasenje će doći kroz ženu ili nadahnuto ženom. Danas je u svetu disbalans. Muški destruktivni i racionalni princip doveo nas je do ivice istrebljenja. Da ženski princip upravlja svetom, ne bi bilo toliko ratova. Kao društvo ne umemo da cenimo jedostavne i male stvari i da im se radujemo. Samo rehabilitacija ženskog principa može tome ponovo da nas nauči. Zato i dalje tvrdim da su sva dostignuća muškarca ništa naspram osmeha i emocije kojom žena inspiriše naše postojanje. Žene ne znaju šta žele, ali vrlo dobro osećaju šta žele. Jedinstvo s muškarcem u ljubavi. Balans. Važno je da čovek razume termine šta su muški i ženski princip.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jul 29, 2017 at 2:02am PDT



Koliko ste u ovoj fazi života, kada predano gradite karijeru, spremni da se žrtvujete i borite za svoje emocije?

– Zašto mislite da je borba za emocije žrtva? Ja ne razdvajam život i rad, radost i profesiju, emocije i karijeru. Već sam rekao da je ravnoteža ključ. Nisam je postigao, ali ka njoj težim. I ne smatram sebe romantikom.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Jul 30, 2017 at 10:13am PDT

Nedavno ste sa Aglajom bili u Beogradu, na venčanju Jelisavete Orašanin, vaše najbolje drugarice. Nedostaju li vam “klasići” kada ste u Moskvi?

– Nedostaju mi moji ljudi. Jelisavetu i Miloša mnogo volim. Naravno, Jelisavetu malo više, ona mi je kao sestra, znam je deset godina. Drago mi je da je srećna.

A post shared by Jelisaveta Orašanin (@jagodenamagli) on Sep 2, 2016 at 3:36pm PDT

Vidite li sebe u bliskoj budućnosti kao mladoženju?

– Za sada ne razmišljam o tome.

Po čemu ćete pamtiti ovo leto?

– Nije se još završilo. A ,,pamćenje je smešna lupa koja sitne stvari uveličava”.