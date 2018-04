Miloš Biković već uplovio u novu vezu, osvojio je još jednu lepoticu?

Povezane vesti



Sve popularniji mladi glumac Miloš Biković ne prestaje da intrigira javnost, a njegove uloge i uspeh odavno su prešle granice Srbije. Međutim, kada je reč o ljubavnom životu, on je uvek obavijen velom tajne, što medije posebno zanima.

Kako piše jedan dnevni list, Miloš je već u novoj emotivnoj vezi iako je nedavno raskinuo vezu sa lepom ruskom glumicom Aglajom Tarasovom.

Miloš Biković je već tri meseca u vezi sa uspešnom srpskom manekenkom Barbarom Tatalović, piše Kurir.

Tek što je glumac obelodanio da je njegova ljubav s ruskom koleginicom Aglajom Tarasovom završena, na površinu su počeli da izlaze zanimljivi detalji iz njegovog privatnog života koje je neko vreme uspešno prikrivao, piše pomenuti list i napominje da je Biković romansu s Ruskinjom prekinuo mnogo ranije.

Објава коју дели Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) дана 5. Апр 2018. у 8:56 PDT

Miloš i Aglaja su navodno raskinuli još oko Nove godine, ali im nije išlo u prilog da se to pročuje u javnosti zbog premijere filma „Led“, u kojem tumače glavne uloge. Sačekali su da prođe mesec i po, pokupili brojne pozitivne kritike i pohvale, a onda iznenada izdali saopštenje da više nisu zajedno.

I’m so sorry Објава коју дели Barbara Tatalović (@barbaratatalovic) дана 1. Апр 2018. у 1:43 PDT

Mnogima je bilo čudno što je raskid usledio ubrzo posle premijere, pa je čak bilo i komentara da njih dvoje uopšte nisu ni bili u vezi, već da je sve to bio deo marketinga za film! Prema informacijama koje su dobili iz Bikovićevog okruženja, a za oje tvrde da su pouzdani, on je sadašnju devojku Barbaru upoznao u januaru tokom boravka u Beogradu, i to preko zajedničkih prijatelja.

Ljubav je odmah planula, pa se nisu razdvajali sve vreme dok je glumac bio u prestonici. Da je njihova veza od samog starta ozbiljna, pokazuje i to što je Tatalovićeva već početkom marta otputovala u Moskvu kod Miloša na nekoliko dana, o čemu svedoče i fotografije koje je objavljivala na Instagramu. Takođe, na društvenim mrežama se vidi i da je manekenka već upoznala većinu Bikovićevih prijatelja i kolega s klase, koji joj redovno lajkuju slike, piše pomnuti list.

#moscow Објава коју дели Barbara Tatalović (@barbaratatalovic) дана 15. Мар 2018. у 10:10 PDT

Barbara je, inače, jedna od trenutno najangažovanijih srpskih modela u svetu, radila je za mnoge poznate bendove, među kojima je „Tom Tejlor“.

Glumac ije odgovarao na njihove pozive, tako da ova priča za sada ostaje samo na nivou spekulacija, ali, verujemo da će se Miloš uskoro oglasiti povodom ovih napisa u dnevnim novinama.