Miloš Biković: Rusija je zemlja koja najviše liči na Srbiju, gde može naš čovek da se oseća kao kod kuće

Naš mladi, ali već proslavljeni glumac Miloš Biković (29), zvezda filma Nikite Mihalkova, poslednjih pet godina je jedan od najpopularnijih umetnika u ovoj bratskoj, slovenskoj zemlji.

– Rusija je zemlja koja najviše na planeti liči na Srbiju, gde može naš čovek da se oseća kao kod kuće, ali bez obzira na to postoji nostalgija. Nedostaju mi prijatelji i porodica. Posao kojim se bavim je takav, čergarski, traži da si stalno u pokretu – kaže Miloš u intervjuu za Novosti.

– To je deo mog posla. Da bi glumca publika poštovala, mora i on nju da poštuje

U Sankt Peterburgu trenutno se snima za ruski Prvi kanal serija u kojoj igrate ruskog oficira. Vi ste jedini Srbin učesnik projekta koji će biti emitovan za godišnjicu Oktobarske revolucije?

– To je velika čast. Dobio sam jednu od glavnih uloga. Možda i jednu od istorijski najznačajnijih. Igram oficira bogatog porekla. Čoveka koji je na vrhu lestvice tog društva. Predstavlja esenciju pravog Rusa, njihovog genetskog koda. To je ove godine jedan od najznačajnijih projekata koji se snima, upravo zbog jubileja, stogodišnjice Revolucije.

Koliko ste savladali jezik, akcente…?

– Jezik sam savladao. Tek posle dužeg razgovora može da se po akcentu oseti da nisam izvorni Rus. Ali, zaista, do sada nisam imao problema zbog toga. Nisam gubio uloge. Znam i sam da u pozorištu ne bih mogao da glumim izvornog Čehova ili Dostojevskog. Možda jedino da se publici naglasi da neće biti izvorni dijalekt. Vežbam mnogo i nije mi teško.

Kakav je danas vaš život?

– Stalno sam u pokretu. Desetine hiljada kilometara provodim u prevozu. Nemam privatni život. Ili ga imam veoma malo. Vozom se vozim do Sankt Peterburga, avionom od Moskve do Beograda. Poštujem satnicu snimanja, a poštujem i predstave u kojima igram u Beogradu. To je život nas glumaca. Moraš da budeš profesionalac da bi te drugi poštovali.