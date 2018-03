Miloš Biković o ulozi u filmu “Led”: Ambicija bi mogla da bude opasnost po moj život i da upropasti balans

Miloš Biković je jedna od zvezda novog ruskog filma “Led” gde je opet u ulozi sportiste, ali ovog puta – šampiona umetničkog klizanja! Ono što je ruskoj i srpskoj javnosti bilo još zanimljivije je to što u ovom filmu glavnu žensku ulogu tumači Bikovićeva sadašnja devojka, lepa i talentovana Ruskinja Aglaja Tarasova, a “šuška” se da se baš tokom snimanja ovog filmova između njih dvoje rodila ljubav.

Miloš igra ambicioznog klizača Leonova koji bira Nađu (Aglaja Tarasova) da mu bude partnerka kako bi zajedno osvojili Ledeni kup. Međutim, Nađa se pre takmičenja povređuje i ostaje u invalidskim kolicima. Leonov je “ostavlja” i nalazi drugu partnerku, dok se nađa vraća u rodni grad Irkutsk, gde se neočekivano zaljubljuje u hokejaša Sašu koji joj pomaže da prohoda i ponovo se vrati na led.

-Poistovećujem se sa ovim likom po ambiciji. Ambicija može da bude opasna, ne bih voleo da nastradam zbog ambicije kao on, pa na neki način sve svoje uloge shvatam i kao varijantu u kojoj bi moj život mogao da ode. Pravim analogiju između sudbine mog lika i svog života. A, ako na taj način razmišljam, onda mislim da bi ambicija mogla da bude jedna od opasnosti po moj život, da potisne ostale momente i da upropasti balans, rekao je Biković.

On je objasnio da je film snimam pre godinu i po dana, kao i da je ušao u istoriji ruske kinematografije…

-Ovaj film je ušao u istoriju ruske kinematografije kao najgledaniji film na dan kada je pušten u bioskope, što znači da su zatvorili blagajne i nije bilo više mesta. Što je prava radost za ljude koji prave filmove”, istakao je glumac i dodao da su razlozi za takav uspeh “jedinstveni vizuelni identitet, novina u žanru (nije mjuzikl, ali ima elemente mjuzikla), nacionalna tema i kvalitet u radu.

Za mondo je ispričao kakva je bila dinamika u radu sa drugim kolegama u autorskom ekipom filma.

-Počeću od reditelja Olega Trofima, pošto je on za mene najveće otkriće. Reditelj je čovek koji na snimanju izgleda kao da vas ne sluša kada sa njim pričate. Vi mu nešto govoriti, a on gleda negde drugde i čačka bradu, pa onda ode u pola rečenice, vrati se posle pola sata i kaže: ‘Slušaj, razmislio sam o tome, može, samo dva puta brže’ i opet ode. On se nalazi u potpuno nekoj drugoj sferi i to je fascinantno. Zatim, ovo je i producentski film, a ne samo rediteljski, pa su i producenti donosili odluke. To je novi balans u ruskoj kinematografiji gde su napustili taj socijalistički pristup filmu gde je reditelj alfa i omega, nego je film sve više i više producentski. Što se tiče ostalih glumaca, ja ću da pričam samo u profesionalnom aspektu. Ruska škola glume je vrhunska, ona je osnova i za našu školu glume, i za holivudsku školu glume, pa kao što ste i imali prilike da vidite, ja se sa nekim ljudima koji su radili na ovom filmu uopšte i ne znam, pa mi se dešava da sretnem nekog svetog glumca i da sa njim radim, a da ni ne znam dok mi ne kažu. To su recimo bile Marija Aronova koja igra trenera ili Ksenija Rapoport koja igra majku, a i jeste majka Aglaje Tarasove u privatnom životu. Aglaja Tarasova, naravno, videli ste i sami, novo je otkriće ruskog filma i mislim da nju čeka odlična internacionalna karijera, a ne samo ruska.

U pripremanju za ulogu, Biković je priznao da mu je najteže palo klizanje, ali i usavršavanje ruskog jezika.

-Trenirao sam klizanje četiri meseca, prilično sam zadovoljan što imam sve zube posle tog perioda, nisam to očekivao, iznenađen sam.Ove scene koje su snimane na jezeru su snimane na realnom ledu, pa je postojala mogućnost da neko propadne, što se i dešavalo. Sa nama su radilli bivši šampioni Rusije u klizanju i imali smo intenzivnu pripremu, ali su naravno većinu stvari radili dubleri, ali smo neke osnovne morali sami. Pored klizanja, najveći izazov mi je i dalje ruski jezik. Pošto šampion Rusije u klizanju ne može da ima mali akcenat. Tako da je meni i dalje zadatak u većini projekata usavršim akcenat i postavim uslove da me ne ozvučavaju.- zaključio je glumac.