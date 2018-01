Miloš Biković i Antonio Banderas kao šarmantni pljačkaši kazina (video)

U filmu “За гранью реальности” (Beyond the Edge), koji će premijerno biti prikazan u Rusiji 1. marta, Miloš Biković igra glavnu ulogu uz Antonija Banderasa.

Radnja ove akcije i avanturističke fantazije smeštena je u savremenu Moskvu. “Talentovani kockar okuplja grupu ljudi sa hipnotičkim, telekinetičkim i telepatskim moćima kako bi osvojio veliku svotu novca u kazinu.

Međutim, usred igre shvata da se namerio na mnogo snažnijeg mističnog rivala i dovodi i sebe i svoj tim u opasnost. Da bi spasao svoje prijatelje moraće da pređe sve granice”, piše u zvaničnom sinopsisu za film.

Film su režirali Aleksandar Boguslavski i Frančesko Ćinkvemani a sniman je krajem prošle godine u Rusiji, Gruziji i Italiji. Alternativni engleski naslovi su “Beyond the Edge of Reality” i “The Casino of Magicians”.