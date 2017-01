Milica Todorović: Nisam spremna da budem majka, iako bih volela

Iako se dugo pričalo da će se u 2017. godini ostvariti u ulozi majke, Milica Todorović priznaje da još uvek nije spremna za taj korak.

– Nisam spremna da budem majka, iako bih volela. Mnogo sam neorganizovana, a mogu da zamislim kako će to biti kada dobijem bebu. Još u glavi nisam posložila sve kockice da bih mogla da imam dete. Verujem u procenu onog odozgo, glavnog direktora, jer kada on kaže da je vreme, biće tako. On najbolje zna. Znam da bi mi svi pomogli Miloš, mama i sestra, ali ne mogu da zamislim da odem na nastup, a ostavim bebu kod kuće.

Uspešna godina, prepuna nastupa, koja je iza Milice Todorović donela joj je i zdravstvene probleme. Milica se u poslednje vreme žalila na pogoršanje zdravlja, a poslednjih meseci često je bila i na infuziji.

– Bila mi je veoma uspešna i radna godina, imala sam lepu letnju turneju i predivno leto, koje sam provela sa momkom, sestrom i zetom. Zapečatila sam je pred kraj singlom ”Cure privode”. Generalno mi je bila kul godina, sve je išlo glatko, nigde mi nije zapinjalo ako ne računamo zdravlje. Novi spot za pesmu “Cure privode”: Milica Todorović nikad provokativnija (video)