Milica Todorović: Mene i danas da odem u kineski butik ne bi bilo sramota

Pevačica Milica Todorović je pre nekoliko dana objavila spot za svoju novu pesmu pod nazivom “Show program”, a sada otkriva koliko je i njen privatan život baš kao što naslov pesme glasi…

Milica je na sceni od svoje 13. godine, kada se po prvi put okušala u “Zvezdama granda”.

– S 13 i po godina, koliko se ja sećam, tada sam se prijavila na audiciju za “Zvezde Granda”, a onda pobedila sa 14 i po, a sa 16 sam već igrala kod Kusturice u “Pank operi”, tako da što se tiče mog života svašta sam nešto prošla – priča raspoložena Milica za Mondo.

Na pitanje kako je izgledao početak njene karijere, Milica sasvim iskreno odgovara:

– Pozajmljivala sam od jedne komšinice i prijateljice često garderobu. A za prvi nastup su me mama i tata odveli u kineski butik da kupim neku majčicu, sećam se i neke pantalonice. A ono što je meni zaista najdraže je to što nikada nisam promenila taj stav o garderobi i o načinu oblačenja i preponosna sam na to. Mene i danas da odem u kineski butik ne bi bilo sramota.