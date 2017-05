Milica Pavlović za Hello!: Zamišljam buđenje pored muškarca koji voli sve moje vrline i mane

Provokacija je, kao i lepota, u oku posmatrača, kaže jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije, koja vešto balansira između ove dve stvari. Otkako je zapalila ovdašnju scenu, najčešće pitanje koje Milici Pavlović postavljaju i novinari i obožavaoci je da li ima dečka. Na njega se, logično, nadovezuje i drugo – zašto ga još nije pronašla? I tako godinama. Posle brojnih obaveza, koje je imala u poslednje vreme, a koje su varirale od promocije novih pesama do žestokih nastupa i putovanja, lepa Milica trenutno najviše želi da se dobro naspava. U svom krevetu, sama ili pored muškarca koji bi prihvatio sve njene vrline i mane…

Da li za sve ovo vreme koliko ste na sceni nikada niste imali dečka ili kada ste u vezi, to krijete od javnosti?

– Nisam osoba koja ume da slaže ili da nešto sakrije, ali sam odavno donela odluku da o privatnom životu ne pričam preterano za medije. Ipak, budite sigurni da neću kriti svog izabranika kada ga budem pronašla. Ljubav je najdivnija stvar u životu i sigurno da neću biti pod pritiskom da ga sakrijem od svih.

Kako jedna mlada devojka koja je „zaboravila kako je imati dečka“ zadovoljava fiziološke potrebe? Slažete li se Frojdovom tvrdnjom da je seks bitan koliko i hrana, voda ili san?

– Ne volim generalizovanje stvari i situacija. Mislim da svako od nas mora da osluškuje unutrašnje potrebe i da se vodi isključivo time šta želi, šta će ga činiti srećnim i da se u skladu s tim i ponaša. Neophodno je da sebe upoznamo do same srži i tek tada možemo da radimo sve ono što nas ispunjava i da ovaj život prilagodimo sopstvenim idealima.

Šta mislite o ideji čuvenog blokbastera „Friends with Benefits“? – Apsolutno podržavam sve što ljude čini srećnim. Ne mislim da imam pravo da osuđujem tuđe postupke i sve što bilo ko na ovoj planeti smatra da je ispravno i da će ulepšati njegov život, ja to odobravam. Nikada nisam bila u takvoj situaciji, ali ako bih osetila potrebu i mislila da je to ono što bi u datom momentu ispunilo moj život, svakako da ne bih imala prepreke da to i uradim.

Sanjate li još o buđenju pored Džastina Timberlejka ili vam se ukus u međuvremenu promenio?

– U poslednjih godinu dana jedino sanjam o buđenju u svom krevetu i o tome da mogu da spavam bar do podne. Prvo nisam spavala zbog rada na albumu „Boginja“, sada ne spavam zbog promocije pesama i brojnih nastupa, tako da mi je neostvarena želja u ovom momentu da imam slobodu da spavam koliko želim. Ipak, to trenutno nije realna želja. Džastin Timberlejk je moja tinejdžerska simpatija, ali kako sam malo starija i zrelija, kad razmišljam o buđenju pored partnera, jedino što želim je da to bude jak muškarac koji razume sve što ja jesam – i kada sam srećna, i kada nisam, kada sam besna, ljuta, raspoložena… Zamišljam buđenje pored muškarca koji voli sve moje vrline i mane, fizički izgled mi je tu u drugom planu. Shvatila sam da je najvažnije da ljude cenim u skladu sa njihovim ljudskim kvalitetima, da je pakovanje zapravo jedna sporedna stvar.

Dokle ste spremni da idete u provokacijama?

– Ne doživljavam sebe kao osobu koja ume da provocira, sve je u oku posmatrača. Nekada i neku benignu situaciju ljudi umeju da protumače kao provokaciju. S druge strane, ovaj posao mi dozvoljava da se igram, da stalno ulazim iz jedne uloge u drugu i pruža mi maksimalnu slobodu da budem sve što sam ikada želela. Na početku karijere mnogi su smatrali da su moj ples na sceni i nastup veoma seksepilni, da je neka vrsta provokacije, dok ja to nisam doživljavala na taj način. U tom momentu sam osećala da sam to ja, bila sam iskrena i ništa nisam radila tendenciozno kako bih provocirala i naterala ljude da me zapamte. Nekoliko godina kasnije mogu samo da zaključim da publika uvek prepozna iskrenost.

Više puta ste istakli da se niste podvrgli nijednoj plastičnoj operaciji, što zvuči gotovo neverovatno uzme li se u obzir da ste pevačica u Srbiji.

– To što se nisam podvrgla plastičnim operacijama ne znači da ne podržavam žene koje imaju neki problem i žele nešto da promene na sebi. Ne znači da sam u potpunosti zadovoljna izgledom, stalno sebi nalazim mane i trudim se da mnoge stvari popravim onoliko koliko je to moguće. Možda je nekome čudno što sam odolela trendu da sve što mi smeta popravim kod plastičnog hirurga, ali jednostavno ne osećam potrebu da na taj način rešavam svoje nedostatke. Nekada su mane i nedostaci zapravo najjače oružje i ogromna motivacija.