Milica Pavlović o zabranjenim vezama: Nisam od onih devojaka koje misle da je tuđe slađe

Gde god da se pojavi ova atraktivna brineta, ka njoj su upućeni muški pogledi. Međutim, čini se kao da ona to ne primećuje ili je se navikla, pa joj je to deo svakodnevice…

Voliš li da zavodiš ili da budeš zavedena?

– To je kao da me pitate da li više volim sladoled ili čokoladu. Volim i jedno i drugo. Ovo prvo isijava iz svake žene kada joj se neko dopadne. Mislim da tu harizmu zavođenja i seksepila prosto nosi svaka ženstvena pripadnica lepšeg pola. Sa druge strane, kao i sve žene, volim da me zavode, naročito kada muškarac tačno zna kako to treba da radi. Nema ničeg muževnijeg u muškarcu nego kada ume da zavodi. Nisam pobornik nijedne posebne taktike jer svakom stoji drugačiji način zavođenja.

Da li bi bila s oženjenim muškarcem kada bi se zaljubila? – Ne! Svoje ne dam, tuđe ne diram (smeh). Sve i da mi se dogodi da se zaljubim u takvog muškarca, mada ne znam kako bi to moglo da se desi, ne bih sebi dozvolila takvu vrstu zabavljanja. Zauzeti muškarci za mene su oduzeti, što bi rekao naš narod. Nisam od onih devojaka koje misle da je tuđe slađe.

Čime te muškarci mogu osvojiti, šta prvo primetiš na njima?

– Primetim manire i duhovitost. Volim da se smejem, zato me muškarac na prvu loptu može kupiti duhovitošću. Bonton je nešto što je danas, nažalost, retkost kod jačeg pola i zato primetim kada ga se neko pridržava. Moj posao je takav da sam srela razne muškarce i već sada na prvu loptu mogu da procenim ko je kakav. Privlače me pametni i inteligentni muškarci koji imaju neki cilj i ambiciju u životu. Izgled ume da mi bude bitan, ali nije presudan. Volela bih sutra da provedem život sa nekim ko će stalno da me zasmejava i ko će moći da me prati u svakom smislu te reči.

Da li bi oprostila prevaru?

– Nikada. Ne volim izdaju bilo koje vrste i za mene bi tu bila velika tačka na svaki odnos s tom osobom. U prijateljstvu, porodičnim odnosima, poslu i emocijama vrlo sam odana i zato sa punim pravom to očekujem i sa druge strane. Nisam neko ko govori „nikada ne reci nikad“ kada su takve stvari u pitanju jer znam da prevaru ne bih oprostila nikad.