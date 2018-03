Milica Pavlović: Ne postoje prepreke za koje ne mogu da pronađem rešenje i snagu u sebi

Povezane vesti



Milica Pavlović važi za jednu od najuspešnijih pop pevačica mlađe generacije. Ponosno nosi epitet najseksepilnije zvezde “Granda” i to s razlogom, a muškarci lude za njom gde god se pojavi. Vatrena crnka uskoro će objaviti svoj novi album, a do tada vredno radi na pripremama ovog muzičkog projekta i nastupa svake nedelje po nekoliko puta. U intervjuu za VIP magazin pevačica otkriva koliko se ova Milica Pavlović danas razlikuje od one sa početka karijere?

– Karakterno, apsolutno se ne razlikuje! Ipak, ovaj posao mi je otvorio oči na mnogim poljima i uspela sam da naučim važne lekcije koje su me ojačale, ali isto tako sam shvatila da mi se u životu najviše isplati da učim na svojim greškama. Zahvalna sam na svim teškoćama na mom razvojnom putu jer sada znam da je to od mene napravilo snažnu osobu koju ne može da slomi ni tornado.

– Sve što je trebalo da ispravim u svojoj ličnosti, uspela sam i često umem da kažem da sam postala pravi vojnik. Ipak, vaspitanje koje sam ponela iz svog porodičnog doma još mi ne dozvoljava da shvatim da nisu svi ljudi poput mene. U životu se vodim time da nikada ne radim ono što ne bih volela da neko uradi meni, i iako sam se mnogo puta opekla, svaki put se iznenadim kad shvatim da ne razmišljaju svi poput mene. Svako je individua za sebe i svako od nas bira kako će se boriti kroz život. Za sve postoji nagrada, ali i kazna!

A post shared by ❤️👸 MILICA PAVLOVIC (@armija.dominatora) on Mar 8, 2018 at 9:01am PST

Da li si na početku muzičke karijere verovala da ćeš postati ovakva zvezda?

– Moj početak je bio prilično specifičan i turbulentan, jer živimo u zemlji gde ljudi nisu navikli da lako prihvataju ljude koji izlaze iz standardnih okvira. Od samog starta sam bila izložena surovim kritikama i trebalo mi je dosta vremena da shvatim da su mnoge moje starije i uspešne kolege prošle kroz istu stvar. Posebno žene! Ja sam se borila tako što sam stavljala jednu vrstu maske i nisam dozvoljavala da ljudi vide moje emocije, ali nisam želela da zbog drugih ljudi sputam sebe. Međutim, kada sam ostajala sama, znala sam da plačem i jecam do ranih jutarnjih časova. Kada sve to ostavim po strani, znala sam šta je moj cilj i da put neće biti lak, kao što i sada znam da će sve ono što planiram i želim da ostvarim do 2020. godine biti izuzetno teško, ali i da ću uspeti u tome! Rekoh ja da sam poput vojnika, ne postoje prepreke za koje ja ne mogu da pronađem rešenje i snagu u sebi!

A post shared by MP Online ™ (@milicapavlovic.online) on Feb 28, 2018 at 12:54pm PST

Kako si sebe ubedila da ne odustaneš?

– Verovala sam u sebe, ali sam i radila sam sve iz srca. Mene kroz ovaj posao vodi emocija, želja, strast, a sve to u kombinaciji sa mojom ličnošću dolazi do jednog prkosa. Svaki put kad su mi rekli da nešto ne umem ili ne mogu, ja sam dala 300 odsto sebe da pokažem suprotno. Umem da budem prgava, pa sam se i kroz takmičenje borila tako što nisam birala pesme da bih se dodvorila publici ili žiriju, a nisam želela ni da sputavam ono zbog čega su me kritikovali. Nikada neću zaboraviti reakciju Saše Popovića kada sam mu saopštila da ću u finalu “Zvezda Granda” pevati Rijaninu pesmu. Rekao mi je da ću zbog takve odluke ispasti u prvom krugu, ali meni tada nije bio cilj najbolji plasman u finalu, ja sam znala šta želim da postignem kada se to finale završi. Uvek sam se trudila da ono što su mi ljudi zamerali i govorili da su moje mane pretvorim u svoje oružje i vrline!

Zbog čega se tako malo zna o tvom privatnom životu?

– Ne želim da ga eksponiram. Kada se bude desio onaj koga zaista volim svim srcem i kada budem sigurna u njegovu ljubav, rado ću ga pokazati, bilo to jedan ili dva dana po početku zabavljanja.

Koliko brojeva bivših partnera imaš u telefonu?

– Nijedan, sve ih brišem, jer kada završim vezu, završila sam.

Mnoge je potresla vest da se Marina Tucaković bori sa opakom bolešću. Da li si imala priliku da se čuješ sa njom? – Marina je borac i verujem da je ovo za nju mačji kašalj.

Šta spremaš?

– Samo nedelju dana nakon što sam izdala “Boginju”, počela sam da radim na trećem albumu, jer sam bila pod ogromnim nabojem inspiracije. Ništa nisam htela da prepustim slučaju i da želim, mogu odmah da objavim album. Bukvalno mi fale još dve pesme da ga zaokružim. Moj novi album potpisuje najpoznatiji balkanski producent Fivis i Vlada Uzelac.

A post shared by Milica Pavlović (@senoritamilica.fp) on Mar 3, 2018 at 8:53am PST

Zvuči kao da ne umeš da se prepustiš i uživaš u trenutku uspeha…

– Dobro zapažanje, jer sam u poslu maksimalno. Saša Popović ima običaj da mi kaže da sve kandidate za “Zvezde Granda” savetuje da se ugledaju na mene kada je odnos prema poslu u pitanju.

Šta Saša Popović najviše ceni kod tebe?

– Rad i požrtvovanost, pravičnost takođe. Ceni i to što sam znala da izgradim svoj stil, što sam bila uporna i nisam podlegla trendu. Otvorena sam za saradnju i volim da dobijem iskren savet. Desi se da samo želim da pričam o svojoj karijeri, Sašina vrata su uvek otvorena za mene. Svaki savet koji mi je dao je zlata vredan.