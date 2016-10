Milica Milša nakon gubitka majke: Preteško je, ko nije prošao kroz to ne može da razume

Milica Milša (48) i njena porodica, suprug Žarko Jokanović (49) i sin Antonije (25), prethodnih dana suočili su se sa veoma teškim trenucima. Njena majka Leposava Isaković početkom oktobra iznenada je preminula, zbog čega je šarmantna umetnica, koju smo dosad uvek viđali u dobrom raspoloženju, skrhana neopisivim bolom, piše Story.

Oni koji poznaju Milšu makar i površno, znaju koliko je volela svoju majku, koja joj je bila uzor u životu. Javnost je danas zna kao Milicu Milšu, zahvaljujući nadimku Milša koji je upravo dobila od majke još kad je bila mala, što je ona usvojila i zvanično kao svoje prezime, mada joj je u dokumentima dugo pisalo Isaković.

Iako postoji izreka da vreme leči čak i najdublje rane, moraće još mnogo da prođe kako bi ožiljak zbog gubitka roditelja zacelio. U emotivnoj ispovesti za magazin Story, glumica govori o osećanjima nakon rastanka za koji, kako kaže, nikada ne možemo biti dovoljno pripremljeni.

– Prošlo je nedelju dana otkako je moja mama preminula. Još je sve sveže i biće teško uvek, čovek samo s vremenom nauči da živi s tim. Sve mi je strašno – kaže Milica.

Za gubitak voljene osobe nikad nismo spremni mada svi znamo da životu jednom mora doći kraj. Vremena s najbližima uvek nedostaje, što se najbolje shvati tek s njihovim odlaskom.

– Mama nije bila bolesna, desilo se iznenada, uvek je iznenada, nikada za takvu stvar niko nije spreman. Ne postoji pravo ili pogrešno vreme za naše voljene – drhtavim glasom govori glumica.

Osećanja koja su je preplavila nešto su sa čime će morati da se nosi kroz život i pronađe snagu kako bi zbog svoje porodice mogla da se izbori sa emotivnim bolom koji nosi.

– Preteško je, ko nije prošao kroz to ne može da razume. U ovakvoj situaciji naprosto nema pomoći. Veoma sam vezana za nju, bila je požrtvovana majka i baka. Ovo je strašan period za moju porodicu, samo moramo da budemo jaki i prođemo kroz to onako kako bi ona to volela. Moramo biti ponosni i ne smemo je izneveriti – zaključuje Milica potreseno.