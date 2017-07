Milica Mandić: Sve je lakše udvoje

Zlatna tekvondistkinja Milica Mandić , veliku podršku ima od svog dečka i kolege Marka Đuričića. Nedavno je i na Instagramu postavila zajedničku fotografiju uz potpis: Sve je lakše u dvoje.

A post shared by Milica Mandic (@mandic_milica) on Jun 2, 2017 at 10:00am PDT



-Stvarno jeste lakše u dvoje, imam sa kim da delim, on me razume u potpunosti. I on se borio za reprezentaciju Srbije, da se takmiči na svetskom prvenstvu, rekla je Milica pred kamerama.

A post shared by Milica Mandic (@mandic_milica) on Feb 13, 2017 at 1:28pm PST

Milica kaže da nije uvek lako biti sa njom na treningu.

-Ima i lepih i teških momenata, ali nekad je težak period taj koji je presudan. Nisam uvek najsjajnija osoba, pojavi se nervoza pre turnira. Gledate da li ćete pobediti, velika su očekivanja. Kako je on to sve prolazio i sam, potpuno me razume.

A post shared by Milica Mandic (@mandic_milica) on Jun 9, 2017 at 1:05pm PDT

Njen stav je da je za sportistu bitno da ima stabilnu vezu koja nema puno uspona i padova.

-Tu smo, ja podržavam njega, on podržava mene, zajedno smo u svemu tome i zato je na neki način lakše. Imala sam pored trenera još nekoga na koga mogu da se oslonim.

A post shared by Milica Mandic (@mandic_milica) on Feb 26, 2017 at 11:03am PST

A pored karijere i medalja, ljubav sa kolegom joj je jedan od najlepših delova ovog sporta.

-Miloš se vratio tekvandou posle par godina, posle moje medalje, mene je usrećio i ja sam nejga usrećila i cela ta uzajamna podrška znači i meni i njemu.