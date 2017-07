Milica Dabović: S nestrpljenjem čekam da uzmem bebu u ruke i kažem “ovo je moje”

Povezane vesti



Trudnoća bivše košarkašice Milica Dabović nakon samo nekoliko meseci veze sa Vukom dospela je u žižu javnosti, a ona je ispričala kako provodi trudničke dane i da sa nestrpljenjem očekuje porođaj.

– Srećna sam zbog blagoslovenog stanja. Ostvarujem se u svim pogledima, zato sam ponosna i srećna – sa osmehom počinje priču Milica i ne krije da jedva čeka ulogu majke.

– S nestrpljenjem čekam da uzmem bebu u ruke i kažem “ovo je moje”. Jedva čekam. Sanjala sam taj dan. I kao što znate, volim, obožavam decu, zbog toga imam i košarkaški kamp za decu na Tari. Jedva čekam da se družim sa decom, a moje će kasnije doći – poručuje Dabovićeva, koje je nakon raskida sa Simonom Šilićem, kojeg je optužila za nasilje, uplovila u vezu sa izvesnim Vukom.



Budući roditelji su odabrali ime za bebu, i za dečaka i za devojčicu, zavisi kog pola bude, ali ne žele da ga otkriju javnosti.

– Smislili smo ime, ali ne mogu da otkrijem. Još ne znamo pol. Pričaju svašta, ali se još uvek ne zna sigurno. Mada, nije ni bitno da li je dečak ili devojčica – kaže bivša košarkašica koja ne skida osmeh sa lica.

– Mojoj sreći nema kraja. Dodatno sam srećna jer ne znam ni ja posle koliko godina ću biti sa sestrama zajedno. Ana više nije u NBA ligi, ona je sada na putu, tako da ćemo uskoro biti skupa, jedva čekam da se družimo. Posle mnogo godina provešćemo leto zajedno – otkriva Milica da joj blagosloveno stanje ne smeta da putuje.

– Otići ćemo do roditelja u Herceg Novi, a ubrzo se otisnuti i na neke dalje destinacije.

Milica je aktivna trudnica koja ni u četvrtom mesecu trudnoće ne odustaje od igranja košarke ni od terena.

Milica kaže da joj nije važno da li će dobiti dečaka ili devojčicu

– Nisam se umorila, ne umaram se tako lako, ali sam se svakako odmarala nekoliko puta tokom utakmice. Mnogo je lakše sada kada možeš da tražiš izmenu kad hoćeš – kroz osmeh priznaje bivša košarkašica, koja je snage na terenu odmerila s umetnicima.

– Presrećna sam što sam se ponovo našla na terenu i što sam igrala na ovoj humanitarnoj utakmici. Snašla sam se dobro, kao što ste videli. Bilo je zanimljivo. Srećna sam i zadovoljna, i to je najbitnije. Mnogo je lakše igrati protiv umetnika nego protiv profesionalnih košarkaša. Mada, ovo je sve jedna velika igra i uživanje. Svi znamo zašto smo ovde, a to je da budemo humani i to je nešto najbitnije – ističe buduća mama, koju su mališani okupirali nakon utakmice da im da autogram.