Milica Dabović: Prsten sam već izabrala, čekam samo da me Simon zaprosi

Milica Dabović je nedavno otkrila svoje planove za budućnost koji, naravno, podrazumevaju i njenog izabranika Simona.

– Odlučila sam se da napišem autobiografiju. Knjiga je već u pripremi i verujem da će izaći sledeće godine. Našla sam izdavača i tim koji će se baviti knjigom, sve je spremno. Verujem da kad izađe, mnogima od nje neće biti dobro. Čitaoci mogu da očekuju brojne pikanterije i skandale – kaže ona.

Milica je naglasila da se na taj potez odlučila, između ostalog, i zbog negativnih komentara o sebi u javnosti.

– Knjigu pišem prvenstveno zbog sebe, a zatim i dece koja me obožavaju i s kojom se svakodnevno dopisujem na društvenim mrežama. Biće mi drago da moju knjigu pročitaju svi, posebno oni koji negativno govore o meni – rekla je naša košarkašica.

Milica je već godinu dana u ljubavnoj vezi sa bivšim hrvatskim rukometašem Šimetom Šiklićem, poznatijim pod nadimkom Simon. Dabovićeva kaže da je spremna za brak sa svojim izabranikom.

– Ne znam stvarno šta čeka više i što me ne zaprosi. Ja sam prsten već izabrala, on još samo mora da skupi hrabrost i zaprosi me. Međutim, dok se on ne seti, ja sam fokusirana na pripremu mog košarkaškog kampa. Trudim se da znanje i sportski duh prenesem deci, da utičem na njih da se okrenu sportu, to je ono čime se bavim – istakla je ona, a piše “Kurir”.