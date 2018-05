Milica Dabović otkrila tajnu svoje savršene linije: Dala sam oduška sebi u trudnoći (video)

Milica Dabović nedavno je rodila sina Stefana, a svi su primetili da izgleda bolje nego ikad.

Ona je veoma brzo vratila liniju, ima pločice na stomaku, pa je objasnila kako se hrani.

– Ja sam navikla bez stomaka, pa mi je bilo neobično. Dala sam oduška sebi u trudnoći, jela sam slatkiše i puno hleba, što nisam jela pre. Sada sam na mesu, voću i povrću, popijem po 3, 4 litra vode na dan, ne pijem alkohol, gazirano, ne pušim… U zdravom telu, zdrav duh – rekla je Milica i dodala:

– Sve drugarice koje su se porodile me pitaju: “Kako to, Milice?”, a samo treba ozbiljno da shvate, one izvoljevaju. To je kao i utakmica – izjavila je ona.