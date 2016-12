Milica Dabović odgovorila na prozivke da je postala starleta: Narod je proklet, drugačija sam i to ih vređa

Naša poznata košarkašica Milica Dabović, koja je nedavno završila karijeru u srpskoj reprezentaciji, odgovorila je na pitanje koje su joj mnogi pratioci na društvenim mrežama postavljali gledajuči njene fotografije – da li je ona košarkašica ili starleta?

– Oni su kompleksaši, vređaju me samo zato što sam Partizanovac. Svi smo mi naši, igrala sam ja i za Zvezdu, ali Partizan obožavam. Kad stavim sliku, kažu mi: Samo se skidaš, ništa nisi uradila u životu`, pa se zapitam da li znaju da razgovaraju sa mnom. Kada objavim provokativnu sliku, kažu mi da sam starleta. Nisam ni znala šta je to dok me nisu uporedili sa njima, pa mi je Simon objasnio šta one rade – rekao mi je da su najveća gamad, da uzimaju pare… I shvatila sam da nemamo nekih sličnosti. Maloumno mi je to poređenje. Narod je proklet, nikad mu nećeš biti dobar. Drugačija sam i to ih vređa – kaže Milica za pink.rs.

A photo posted by Milica Dabovic (@milicamrvica) on Oct 11, 2016 at 1:56pm PDT

Dabovićeva se osvrnula na okončanje košarkaške karijere.

– Posle Rija sam odlučila da definitivno prestajem da igram. Bog nam je dao uspeh, ne znam da li smo zaslužile, ali desilo se. Imale smo više sreće nego pameti, možda baš zbog loše atmosfere. Ipak, nisam želela više da plivam u nervozi i opterećenju. Negativna energija mi je mnogo smetala, bila sam razočarana. Reprezentaciju sam do prošle godine smatrala familijom, više ne. Zvala sam Simona svaki dan i molila ga da me vrati. S druge strane, želela sam da osvojimo medalju, da znam da nisam trpela za džabe. Osvojile smo je, nakon toga imala sam još dve utakmice i rekla sam – kraj. Nije to više bilo to, nema te energije i atmosfere. Iskrenost me je koštala puno, ali ja sam čista pred sobom, ničega se ne bojim. Sledeće godine pišem biografiju i Simon mi je rekao: Je l’ ti želiš da lažeš ljude, a posle da ispljuješ sve?! Tada sam odlučila da neću da lažem, pa sam progovorila o atmosferi u olimpijskom selu – kaže Milica.

A photo posted by Milica Dabovic (@milicamrvica) on Sep 14, 2016 at 12:11am PDT

Iako je osvojila brojne nagrade, ne smatra ih svojim najvećim uspehom, već decu koja žele da budu kao ona. Uskoro piše knjigu koja će, kako kaže, izazvati oprečne komentare.

– Šokiraće se, neke ljude će biti sramota. Ono što sam trpela verujem da ne bi niko. Sa 12 godina nisam imala patike, pa sam u tri broja većim igrala državno prvenstvo u Kovinu. Devojčice iz Kovina su tada bile najbolje, smejale su nam se jer smo bile niske i mršave, ali smo uspele da osvojimo državno prvenstvo. Trči patika, pa trčim ja… Ali dajem poene, rasturam.

Milica Dabović: Najviše na svetu volim kada smo Simon i ja isto obučeni

Dok je igrala u turskom Bešiktašu, po sopstvenom priznanju, obožavali su je i tretirali kao boginju. Ipak, njene erotske fotografije koje su krasile naslovnicu jednog magazina sve su promenile.

– Kada sam osvanula na naslovnici nastala je drama. Menadžer me je pozvao i rekao: `Pakuj se, ideš kući.` Nije mi bilo svejedno. Nisam imala ni platu – molila sam trenera da plati druge cure, da ne sede na klupi. Imali smo strankinje koje su, kada ne dobiju platu, odbijale da igraju, pa sam molila trenera da im se da novac jer su nam trebale cure, dobar je bio tim… a one nisu ni znale za to – ispričala je Milica za pink.rs.