Milica Dabović: Od malena sam shvatila šta je krvavi rad, i na terenu i van njega

– Ne volim da osuđujem druge i uvek kada treba da uperim prst u nekoga dobro ga upoznam, ne radim to napamet i nikako na osnovu priča drugih. Polazim od sebe i znam da niko nije savršen i ništa nije tako bajno i sjajno kao što gledamo na Instagramu…Koliko god da mi je teško, snaga je u tome da ne skidam osmeh s lica i ne pokazujem drugima, čuvam to za sebe dok ga ne pobedim jer važno je da ne odustajem, a mogla sam mnogo puta do sada. Ne vraćam se šta je bilo, razmišljam šta će biti, šta trebam, mogu, hoću i želim i. verujte mi, bilo je teško ovih dana popunjavati rupe kamenjem, peskom, cementirati, kopati, krampati, ali uz pravog čoveka uspeš i nije me stid što se time u 36. godini mogu pohvaliti. Iznela sam milion kanti peska, kamenja, temelji su popunjeni, a ploča me čeka dok se ne vratim sa puta. Kaže tata, zaslužila sam odmor – napisala je Milica na Instagramu