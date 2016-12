Milica Dabović najavljuje: Objavljujem knjigu u kojoj ću razotkriti sve lažljivce

Milica Dabović se nedavno, uz ne baš lepe reči, oprostila od ženske košarkaške reprezentacije Srbije, nazvavši njen ispraćaj “jadnim i bednim”.

– Dobro, možda nisam zaslužila da budem dostojanstveno pozdravljena na odlasku iz reprezentacije – napisala je tada Milica.

Međutim, ispostavilo se da je to tek deo onoga što Milica ima da kaže o nepravdi koju je trpela i onima koji su joj tu nepravdu nanosili, pa je obećala da o tome neće ćutati.

Uz idiličnu fotografiju okićene novogodišnje jelke, Milica je najpre svima poželela sve najbolje u Novoj godini, ali se brzo osvrnula na ono što čeka sve koji su joj stali na žulj.

– Sve sto želim u Novoj godini, ni manje ni više, je isto kao prethodne, mnogo sreće , zdravlja i zdravog razuma,uspeha bez sabotiranja i podmetanja noge, jer ne diram vas – ne dirajte me (pravite vaše, lažite, mažite, varajte, uništavajte – NE ZANIMA ME), ljubavi i radosti, one prave i iskrene, jer ja samo takvu imam! Zbog stvari koje prolazim jedva čekam knjigu jer tu nema šarenih laža, samo svakom po zasluzi! Bog sve vidi, vraća,Bog je jedan i uvek ću samo njega moliti!!! – najavila je Milica da će objaviti knjigu u kojoj će biti otkrivene sve laži usmerene protiv nje.