Milica Dabović: Hoću ćerku, sanjam da rodim devojčicu!

Košarkašica Milica Dabović više od godinu i po je u vezi sa biznismenom Simonom, planira da postane majka, ali ima želju da bude mama jedne princeze koju sanja.

– Volela bih da budem majka, na tome ćemo raditi kada prođu sve obaveze. Verovatno ako se ne vratim da igram sledeće godine pošto je i to bio moj plan, pa onda da dođu deca. Ne znam šta bih pre. U svakom slučaju godinu dana ću da se posvetim sebi i zbog toga trenutno nemam vremena za dete – iskrena je Milica Dabović za “Blic”.

Na pitanje da li želi devojčicu ili dečaka, kao iz topa odgovara: – Devojčicu. Odreći ću se i Simona i dečaka. Naravno, šalim se, samo nek je živo i zdravo, tako moja majka uvek govori – smeje se Milica i setno dodaje: – Jako volim žensku decu, i opet kažem naravno da je živo i zdravo, to je najvažnije, ali opet devojčica mi je… Sanjam je.

Milica uživa u ljubavi sa Simonom i kaže da među njima nema ljubomore zbog čega nije problem da ona prokomentariše nekog zgodnog muškarca.

– Simon nema problema ni sa čim, totalno se razumemo po tom pitanju. Može da kaže za bilo koju ženu da je zgodna i neophodna jer ja sam njegova, on je moj i mi smo zaljubljeni, srećni i zadovoljni – kaže Milica koja Simonu ne proverava telefon:

– To me ne zanima, to je samo jedan stres i nisam toliko bolesno ljubomorna osoba. Živim po svojim pravilima, volim svoj život i mislim na ono što će doći sutra, na decu koju treba da usrećim, odnosno na košarkaški kamp koji je u pripremi.

Upravo zbog obaveza oko kampa ona ne može sada da se posveti majčinstvu.

A kako 16. februara slavi rođendan, ističe da sa njom nije uvek lako zato što je Vodolija u horoskopu.

– Teška sam, ali prilagodljiva, plivam kao riba. A kad kažem da sam teška kod mene mora sad i odmah. Zbog toga se prepirem sa Simonom, i on zna da kad nešto nije po mom ja umem da histerišem i podivljam, tako to ide kod mene – iskrena je Milica Dabović u razgovoru za Blic.