Milić Vukašinović: Hteo sam da se ubijem kada je Suzana izgubila bebu

Povezane vesti



Milić Vukašinović (67) bio je na korak od samoubistva! „Doktor za rokenrol“ u potresnoj ispovesti za Kurir otkriva da je pre četiri godine, kada je njegova supruga Suzana (43) drugi put izgubila bebu, planirao da digne ruku na sebe.

Prvi pobačaj prihvatio je kao neminovnost, a drugi ga je dotukao kad mu je lekar, posle devet nedelja Suzanine trudnoće, rekao da je plod mrtav.

– Zajednički život započeli smo iz ljubavi, koja je ista kao i prvog dana. Prolazili smo kroz razne probleme i iskušenja i uvek smo to nekako rešavali mirno. Posle ponora s alkoholom, iz kog me je spasla, druga slabost je bila gubitak bebe. Suzana je izgubila dve bebe za šest godina naše zajednice. Prvu dok sam boravio u „Velikom bratu“, a drugu godinu dana nakon toga. Prvi put nisam ni znao da je trudna jer sam bio u rijalitiju. Ni ona nije imala pojma da je u drugom stanju. Saznala je tek kad je prokrvarila. To je bio opšti haos, ali prošlo je… – priča Milić s knedlom u grlu.

Posle godinu dana, Suzana je ponovo zatrudnela.

– Kad smo se vratili s mora, opet je ostala u drugom stanju. U početku je sve bilo u redu. Gledali smo plod na ekranu, videli smo čak i srce. Doktori su mi govorili: „Bravo, tata“. Ali ta sreća nije dugo trajala – rekao je roker i na trenutak zastao, a zatim počeo da plače:

– Na poslednjoj kontroli doktor nam je rekao da je srce prestalo da kuca. Suzana je odmah otišla na kiretažu, a ja sam doživeo šok. Ma, hteo sam da se ubijem! To sam ozbiljno razmišljao! Znate, kad se nedeljama nadate nečemu, život prilagođavate novim lepim stvarima i samo vam se u jednom momentu iznenada sruši ceo svet. Ipak sam odustao od te sulude ideje. Bio sam potreban Suzani. Njoj je bilo najteže, trebalo je sve to podneti. A ona je herojski sve prevazišla. Tada je i ona malo psihički pala. Dugo nam je trebalo da se oporavimo od toga, ako smo se uopšte oporavili od toga.

Milić ne odustaje od želje da ima dete sa Suzanom.

– Znate kako, mi ne koristimo zaštitu. Ako se desi, desiće se, ako ne, šta da radimo. Onaj gore je tako hteo. Mi imamo već decu iz prethodnih zajednica, tako da smo svakako ispunjeni kao roditelji, ali verujemo da ćemo imati i našu bebu – rekao je roker.