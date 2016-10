Milena Vasić: Mislila sam da Jug i ja ne možemo biti bliži a onda nas je Lav još više zbližio



Nakon kraće pauze, glumica Milena Vasić ponovo se vratila na male ekrane u hit seriji “Nemoj da zvocaš” na Prvoj televiziji u kojoj je odlično dočarala lik domaćice Marine koja žudi za životnim uzbuđenjima.

Komične situacije u koje dolazi sa partnerom Ljubomirom Bandovićem dobro su poznate svakom bračnom paru, a naša sagovornica još jednom je pokazala svoj raskošni talenat i zahtevno umeće da nasmeje publiku.

Za razliku od njene bezbrižne junakinje, Vasićeva nije “gladna” životnih avantura koje su u njenom domu svakodnevne baš kao i dečiji smeh.

U skladnoj bračnoj zajednici sa rediteljem Jugom Radivojevićem, glumica je pre godinu i po dana dobila sina Lava koji ih je još više zbližio i ujedinio, a novom članu porodice naročito su se obradovala njihova starija deca.

Milena iz prvog braka ima petnaestogodišnjeg sina Nikolu i jedanaestogodišnju kćerku Lanu, dok Jug ima jedanaestogodišnjeg sina Vuka.



Svako od mališana ima poseban odnos sa najmlađim bratom koji je miljenik čitave porodice.

Da li se vaš i Jugov odnos promenio od kada ste dobili Lava?

– Jeste u smislu da nas je Lav još više povezao. Mislila sam da ne možemo da budemo bliži nego što je to bilo pre njegovog rođenja, ali čini se da uvek ima prostora da ljudi u nežnosti napreduju. Jug je predivan suprug i otac. Pun je razumevanja i ume da ispoštuje suštinske potrebe partnera i dece, a uz to ima divnu i blagu narav. Mislim da se njegova priroda možda najbolje ogleda tokom rada zbog čega ga svi u poslu vole. On je snimio film bez ijednog ekcesa što je gotovo nemoguće u današnjim uslovima. Međutim, njegova energija otvara mnoga vrata, pa su tako sa ekipom obišli osam gradova u Srbiji i svuda su naišli na odličan prijem od strane domaćina. Na isti način se odnosi prema meni i deci, pa je ustanovio pravilo da sve može da se reši razgovorom i da nema potrebe za svađama i lošom atmosferom čak ni kada postoje teške situacije. Znate, kada se zabavljate sa nekim i kada se samo viđate, to su uvek uzbudljive i lepe emocije, ali kada živite sa nekim mirnim životom bez tenzije, onda je to velika stvar.

Koliko se razlikuje majčinstvo na početku dvadesetih godina i petnaest godina kasnije?

– Dosta se razlikuje, i svaki period ima svoju lepu stranu. Lav odrasta u, po meni, fantastičnoj atmosferi sa mnogo braće i sestara jer pored Nikole, Lane i Vuka sa nama su stalno i kćerke moje sestre. Konstantno je okružen ljudima i zbog toga napreduje drugačije, a to će se sigurno odraziti i na njegovu ličnost. Mi svuda putujemo zajedno tako da ima nesvakidašnje lepo detinjstvo. Recimo, tokom njegove prve godine živeli smo na relaciji Beograd – Ljubljana jer je Jug u saradnji sa Jurom Frankom radio mjuzikl “Mama mia” najpre ovde, a potom i u Sloveniji. To je bilo divno iskustvo i Lav je bio jako zahvalna beba za putovanja. Meni je ta predstava posebno draga jer mi je odlazak na premijeru bio prvi izlazak nakon babina, dok sam kasnije zbog zdravstvenih problema koleginice počela da igram Donu, tako da je ujedno to bila uloga sa kojom sam se vratila sa porodiljskog odsustva.



