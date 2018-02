Milena Dravić se vraća pred kamere, svi jedva čekaju da je vide na setu

Glumica Milena Dravić naći će se i u četvrtoj sezoni serije “Komšije” reditelja Milana Karadžića. Ona glumi Branislavu Drakulić, majku glavnog junaka Ivana Zdavkovića kojeg tumači Nebojša Ilić. Serija će se emitovati četiri puta nedeljno na Prvom programu Javnog servisa Srbije.

– Tačno je. Milena nam se pridružila. Snimanja su svakodnevna. Upravo i sada snimamo. Radi se punom parom. Biće vrlo zanimljivo u novoj sezoni. Pripremili smo dosta iznenađenja, ali ne bih ništa zasad otkrivao. Biće dosta novih likova koji će obeležiti ovu sezonu. Biće još uzbuđenja, a radi se svakog dana. Ono što je zanimljivo jeste da će dosta scena biti rađeno u školi, gde ćemo pratiti Siminu (Miloš Samolov) decu i same tinejdžerske probleme – kaže za Blic Milan Karadžić, reditelj serije.

Inače, Milena Dravić je morala da napusti snimanje serije jer je u oktobru 2016. bila na bolničkim ispitivanjima zbog narušenog zdravlja. Njoj je nekoliko meseci nakon gubitka supruga Dragana Nikolića bilo izuzetno teško, ali joj se uz stručnu medicinsku pomoć zdravlje poboljšalo i mogla je ovih dana da se vrati snimanju.

– Milena je veliki profesionalac. Svi su oduševljeni njenim povratkom i jedva čekaju da je vide na setu. Od nje mnogi uče. Veliko je zadovoljstvo što će biti tu da mlađim kolegama da poneki savet, koji oni izuzetno poštuju – kaže izvor blizak ekipi ove serije.

Inače, Milena je krajem 2017. rekla da su joj doktori rekli da treba da nastavi da radi i da će prvo biti neko snimanje, dok će vreme pokazati da li će moći opet da igra u pozorištu.

Ona je tada dodala da je čeka uloga Mod u predstavi “Harold i Mod”, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom pozorištu.

– Jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali jedan period, pa drugi period… Mislim da je meni zasad to nemoguće da igram jer to je zaista teška uloga, zahtevna. To je jedan tempo od dva sata. Morala bih da budem u fantastičnoj kondiciji. Ako budem išta radila više, moraću da krenem s nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, ali mora da bude snimanje. Onda će se pokazati da li bih mogla ponovo da se vratim pozorištu. Obožavam pozorište i strašno bih volela da se vratim – rekla je tada Dravićeva.

U glavnim ulogama u seriji “Komšije” su Nebojša Ilić, Milica Mihajlović, Milutin Karadžić, Anja Mit, Miloš Samolov, Nataša Marković, Hristina Popović i mnogi drugi.